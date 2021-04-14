HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Daunte Wright: ABD'de siyah genci vuran polis ve emniyet müdürünün istifası protestoları dindirmedi

Daunte Wright: ABD'de siyah genci vuran polis ve emniyet müdürünün istifası protestoları dindirmedi

14.04.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minnesota eyaletinde Brooklyn Center kentinde Daunte Wright adlı 20 yaşındaki siyah gencin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Wright'ı vuran polis Kim Potter ve Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon'ın Salı günkü olay sonrası istifa etmesi de protestoları dindirmedi.

Daunte Wright: ABD'de siyah genci vuran polis ve emniyet müdürünün istifası protestoları dindirmedi

ABD'nin Minnesota eyaletinde Brooklyn Center kentinde Daunte Wright adlı 20 yaşındaki siyah gencin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Wright'ı vuran polis Kim Potter ve Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon'ın Salı günkü olay sonrası istifa etmesi de protestoları dindirmedi.

Dün gece protestocuların bir polis merkezine şişe fırlatmasının ardından kolluk kuvvetleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle karşılık verdi.

Yetkililer 60'tan fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet yetkilileri Wright'ın yanlışlıkla vurulduğunu, polis Potter'ın elektroşok tabancasını kullanmak isterken yanlışlıkla silahını çekip ateş ettiğini söylemişti.

Yetkililer Wright'ın, plakasının tarihinin dolduğu gerekçesiyle durdurulduğunu söylese de ailesi siyah olduğu için hedef alındığını savunuyor.

Polis Kim Potter'ın vücut kamerasında Potter'ın "taser" (elektroşok) diye bağırdıktan sonra silahını çekip ateş ettiği ve çektiği silahın elektroşok tabancası olmadığını anladıktan sonra da şaşırdığı görülüyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1381910035878580225

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde de geçen yıl da George Floyd adlı bir siyah, polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüş ve bu olay ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Minneapolis, Wright öldürülmeden önce de, görevdne alınan Chauvin'in yargılandığı dava nedeniyle gergindi.

Brooklyn Center'daki protestocular için zafer

BBC Muhabiri Tara McKelvey olay yerinden aktarıyor

Minneapolis'te yaşayan ve gıda dağıtımı yapan bir dernekte çalışan Amber Young, Daunte Wright'ı öldüren polisin istifa etmesinin ardından iki şey hissettiğini söylüyor.

İstifa kararıyla mutluluk duyan Young, bunun daha erken olması gerektiğini savunuyor.

Brooklyn Center Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen Young, "İstifa edene kadar kovulmalıydı" diyor ve ekliyor:

"Polis şefinin de gitmesine sevindim. Halkı umursamayan biriydi."

Amber Young

Young, Salı günü yağmur ve doluya rağmen karakol önünden ayrılmayan az sayıdaki kişiden biriydi.

Karakolun etrafındaki polis sayısı da önceki günlere kıyasla azaldı.

Birkaç saat sonra Young da karakoldan ayrıldı fakat akşam geri geleceğini söyledi.

Polise karşı öfkesini göstermek için sokaklara çıkan pek çok kişi gibi o da mesajının duyulmasını istiyor.

Onlar için ölümden sorumlu polis ve şefinin gitmesi önemli birer adım.

Fakat Young ve çoğu protestocu emniyet teşkilatında daha fazla değişiklik yapılması gerektiğini söylüyor.

ABD'de protestoların ardından polis, siyah gencin 'yanlışlıkla' vurulduğunu açıkladı

Öte yandan, Brooklyn Center'da protestolar sürerken, Oregon eyaletindeki Portland kentinde de yaklaşık 100 protestocu polis emnmiyet müdürlüğü önünde toplandı.

Yaklaşık bir saat sonra binadan alevler yükseldi. Polis yetkilileri protestoyu "isyan" olarak niteledi.

Brooklyn Center'daki göstericiler plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kapsüllerine karşı şemsiye kullandı

Portland'da geçen yıl da George Floyd'un öldürülmesinin ardından büyük protestolar düzenlenmişti.

polisler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve giren ayıyı, evin iki sakini kapı dışarı etti Eve giren ayıyı, evin iki sakini kapı dışarı etti
Eşinin ölümünden sonra Kraliçe'den ilk resmi görev!Eşinin ölümünden sonra Kraliçe'den ilk resmi görev!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.