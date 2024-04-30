HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Amcadan 13 yaşındaki yeğenine cinsel istismar! Her satırı iğrenç: Üzerindeki ağırlığı hissedip uyandı...

Amcadan 13 yaşındaki yeğenine cinsel istismar! Her satırı iğrenç: Üzerindeki ağırlığı hissedip uyandı...

30.04.2024 16:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Yusuf A. (45), ağabeyi ve yengesi evde bulunmadığı sırada odasında uyuyan 13 yaşındaki yeğeni T.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Tutuklu yargılanan Yusuf A.'ya, eylemi basit cinsel istismar suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası verilirken, takdir indirimi yapılmadı.

Amcadan 13 yaşındaki yeğenine cinsel istismar! Her satırı iğrenç: Üzerindeki ağırlığı hissedip uyandı...

Ankara'da 2015 yılında meydana gelen olayda Yusuf A., ağabeyi ve yengesi evde bulunmadığı sırada odasında uyuyan yeğeni T.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Üzerindeki ağırlığı hissedip uyanan ve odadan çıkan T.A., ailesinin tepkisinden korkarak durumu anlatmadı. T.A.'nin, yaşadığı olayı 2 yıl sonra rehber öğretmenine anlatmasıyla durumun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Gözaltına alınıp tutuklanan Yusuf A. hakkında Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine dosya Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, sanığın eyleminin basit cinsel istismar suçunu oluşturduğuna hükmederek, 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama süresindeki davranışlarını göz önüne alarak, takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK toplantısı sonrası açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK toplantısı sonrası açıklamalar
İmamoğlu'ndan 'Edanur' çıkışı! 'Sıfatı büyük devlet adamlarının...'İmamoğlu'ndan 'Edanur' çıkışı! 'Sıfatı büyük devlet adamlarının...'
Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası buradaAnneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray maçı öncesi tüm Sivas'ı tedirgin eden açıklama!

Galatasaray maçı öncesi tüm Sivas'ı tedirgin eden açıklama!

Türk vatandaşı turist, İsrail polisini bıçakladı! Açılan ateşle öldürüldü

Türk vatandaşı turist, İsrail polisini bıçakladı! Açılan ateşle öldürüldü

4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak?

4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak?

Öğrencisini sigara içerken yakalayan öğretmene kanlı pusu! Akılalmaz olay kamerada

Öğrencisini sigara içerken yakalayan öğretmene kanlı pusu! Akılalmaz olay kamerada

MSB acı haberi duyurdu! 2 yıl sonra şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! 2 yıl sonra şehit oldu

Menzil şeyhinin gösterişli şovu gündem oldu! Lüks araç, şemsiye tutan yardımcı...

Menzil şeyhinin gösterişli şovu gündem oldu! Lüks araç, şemsiye tutan yardımcı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.