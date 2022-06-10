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Dava, 3 senede sonuçlandı! Sigara içtiği için kovulmuştu, davayı kazanarak işe geri döndü

10.06.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir fabrikada, ‘Burada sigara içilmez’ tabelasının asılı olmadığı alanda sigara içen ancak tesis müdürünün işten çıkarmasıyla sonuçlanan olay, mahkemede bitti. Buna göre fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih Yılmaz, davayı kazanarak işe geri döndü. Konu hakkında konuşan avukat Nazan Akça Subaşı, “Bu olay 2019 yılında oldu ancak karar 28 Nisan 2022 tarihinde çıktı. Salih beyin sigara içtiği alanda sigara içilmesinin yasak olduğuna dair bir tabela yoktu'' ifadelerini kullandı.

Dava, 3 senede sonuçlandı! Sigara içtiği için kovulmuştu, davayı kazanarak işe geri döndü

2014 yılında kentteki bir fabrikaya güvenlik görevlisi olarak işe giren Salih Yılmaz (34), 7 Ekim 2019 tarihinde iddiaya göre yağmur yağdığı için viol dezenfeksiyon alanında sigara içti. Bu sırada Yılmaz’ı gören tesis müdürü H.U. ise ‘Burada sigara içilmez’ diyerek Yılmaz’ı işten çıkarttı. Salih Yılmaz ise sigara içtiği alanda ‘Burada sigara içilmez’ tabelası olmadığı için avukat Nazan Akça Subaşı aracılığıyla Adana 5. İş Mahkemesi’ne dava açtı.

3 SENE VERDİĞİ HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

Yaklaşık 3 sene boyunca görülen dava geçen 28 Nisan’da karara çıktı ve mahkeme ‘Burada sigara içilmez’ tabelası olmadığı için Salih Yılmaz’ın işe iadesine karar verdi.
Avukat Nazan Akça Subaşı, “Bu olay 2019 yılında oldu ancak karar 28 Nisan 2022 tarihinde çıktı. Salih beyin sigara içtiği alanda sigara içilmesinin yasak olduğuna dair bir tabela yoktu. Bir diğer husus da iş güvenliği eğitimi verilirken ‘Bu alanda sigara içmek yasak, tehlikelidir’ diye bir eğitim de verilmemişti. Biz bunları göz önüne alarak işe iade davası açtık. Mahkeme de bizim gerekçelerimizi göz önüne alarak işe iadesine karar verdi” diye konuştu.

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Bir iş yerinde sözlü olarak ‘Burada sigara içilmez’ denilmesinin yeterli olmadığını anlatan Subaşı, “Tehlikeli ve yasak alanlarla ilgili uyarıcı levha olması zorunlu. İş güvenliği eğitiminde de işçilere bu eğitimin verilmesi lazım” dedi.

(İHA)

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Adana
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