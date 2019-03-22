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Davud Nabi'nin son sözü "#HelloBrother" için özel video

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 01:33 | Son Güncelleme

TRT World, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "#HelloBrother" etiketiyle onun için hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaştı - Kısa sürede sosyal medyada "#HelloBrother" etiketiyle birçok paylaşım yapılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de TRT World'ün hazırladığı videoyu "#HelloBrother" etiketiyle sosyal medya hesapları Twitter'da paylaştı

TRT World, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "#HelloBrother" etiketiyle onun için hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaştı.

Davud Nabi'nin Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ilk kişi olduğu vurgulanan videoda, "Davut Nabi'yi ve onun son iyi niyet gösterisini kutlayalım. Davut Nabi'nin kelimeleri bir diyalogun başlangıcıydı. Hep beraber bu diyaloğu devam ettirebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Dünyanın pek çok yerinden insanın "Hello Brother" ve kendi dillerinde "merhaba kardeşim" dediği videoda, herkes Davud Nabi'nin hikayesini sürdürmek için "#HelloBrother" etiketini kullanarak paylaşımlar yapmaya davet ediliyor.

Kısa sürede sosyal medyada "#HelloBrother" etiketiyle birçok paylaşım yapılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de TRT World'ün hazırladığı videoyu "#HelloBrother" etiketiyle sosyal medya hesapları Twitter'da paylaştı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Afganistan göçmeni 71 yaşındaki Davud Nabi, camiye girdiği sırada "Merhaba kardeşim" dediği teröristin kayda aldığı görüntülerde yer almıştı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi, ‘merhaba kardeşim’ sözlerinden birkaç saniye sonra terrorist tarafından hedef alınarak katledildi.

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