Davutoğlu, tartışma yaratan 'terörle mücadele' sözünün AKP ve MHP'ye sitem olduğu söyledi

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerinin AKP ve MHP'ye sitem amacıyla söylendiğini belirtti.

Ahmet Davutoğlu'nun geçen hafta yaptığı bir konuşmasında dile getirdiği, AKP'nin tek başına iktidar çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran ve seçimin tekrar edildiği 1 Kasım 2015 arasında başbakan olduğu dönemi kastederek,"Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözleri tartışma yaratmıştı.

TV5 televizyonunun canlı yayınında gazeteciler Özlem Akarsu Çelik, Suat Toktaş, Gürkan Zengin ve Mustafa Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, o dönemde "AKP'nin çoğunluğunu kaybetmesi nedeniyle terör örgütlerinin harekete geçtiğini, kendisinin de terörle mücadele emri verdiğini, ancak terörle mücadele sürecinde" kendisini şaşırtan iki şeyin olduğunu belirtti.

Bunlardan birisinin MHP'nin o dönemde hükümet kurma çalışmalarına hiçbir şekilde cevap vermemesi olduğunu aktardı:

"Beni hayrete düşüren şu oldu: Bu kadar sert mücadelenin sürdüğü dönemde MHP Genel Başkanı tekliflerime hayır dedi. Şimdi bunu demediklerini iddia ediyorlar. O günkü kayıtlar var. Şimdi bana teröre destek verme suçlamasında bulundular. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok, buna da izin vermem."