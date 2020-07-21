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Dayısının sokakta kurşun yağdırdığı genç ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 02:47 | Son Güncelleme

Adana'da dayısı Ali Y.'nin tabancalı saldırısına uğrayan Nuri Can K. (21), göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Dayısının sokakta kurşun yağdırdığı genç ağır yaralandı

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla sokakta gezen Nuri Can K., iddiaya göre aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan dayısı Ali Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı.

Göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nuri Can K., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli dayı Ali Y. ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşı tarafından motosiklet ile yakındaki bir tıp merkezine götürülen Nuri Can K., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ali Y.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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