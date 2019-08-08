HABER

DEAŞ sanığı: Hastalandığımda aşırı dinci oluyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ adına yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem planladığı iddiasıyla tutuklanan Murat Yerlikaya'nın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi.

DEAŞ sanığı: Hastalandığımda aşırı dinci oluyorum

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ adına yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem planladığı iddiasıyla tutuklanan Murat Yerlikaya'nın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkemede savunma yapan Yerlikaya, "Örgütçü değilim. Hastalandığım zaman din üzerine ne dediğimi bilmiyorum. Hastalandığımda aşırı dinci oluyorum" dedi.
Fransa'dan Türkiye'ye gelen Murat Yerlikaya, 1 Ocak'ta, Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N. ile gözaltına alındı. Kayseri'de DEAŞ adına yılbaşı kutlamalarında yönelik eylem planladığı ancak gerçekleştiremediği iddia edilen Yerlikaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, Nadia N. ise serbest bırakıldı. DEAŞ şüphelisi Yerlikaya hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'İLAÇ KULLANIYORUM'
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Murat Yerlikaya hazır bulundu. İlaç tedavisi gördüğünü söyleyen Yerlikaya, "Hastalandığım zaman din üzerine ne dediğimi bilmiyorum. İlaçlarımı aldığım sürece iyiyim. 'Tağut' dediğimi ya da nasıl söylediğimi hatırlamıyorum. Kesinlikle adalete karşı bilerek, bir şey yapmak istemem. Şu an ilaç kullanıyorum ve ilaçlar iyi geldi. Tahliyemi istiyorum" dedi.
'HASTALANINCA AŞIRI DİNCİ OLUYORUM'
Mahkeme başkanının telefonundan çıkan bazı dijital materyalleri sorması üzerine ise Yerlikaya, "Yazılı fotoğraf bana ait. İnternetten indirmiştim ama çatışma bölgesinden bazı görüntüler ile diğer fotoğraf ve videolar bana ait değil. Ben herhangi bir tarikata ya da cemaate bağlı değilim. Vatanımı ve milletimi seven bir insanım. Örgütçü değilim. Hastalandığım zaman aşırı dinci oluyorum" cevabını verdi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Murat Yerlikaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için adli tıp kurumuna sevk edilmesini kararlaştırarak, raporun beklenmesi için duruşmayı Kasım ayına erteledi.

FOTOĞRAFLI

Artık oraya oturmak yasak! İşte cezasıArtık oraya oturmak yasak! İşte cezası
Otobüs kazasında hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi memleketine gönderildiOtobüs kazasında hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi memleketine gönderildi
Şemdinli’de silah ve mühimmat ele geçirildiŞemdinli’de silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.