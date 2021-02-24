DEAŞ sorumlusu 2 terörist Ankara’da yakalandı

Irak’ın Musul kentinde DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 kişiden 2’si Ankara’da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yabancı uyruklu oldukları ve Musul’da DEAŞ içerisinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Diğer firari şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, operasyonda Ezidi bir kız çocuğu da kurtarıldı.

