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DEAŞ şüphelisi balkondan kaçmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 16:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/ÇERKEZKÖY-Tekirdağ,(DHA)- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Özel Harekat polisi, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen, Suriye uyruklu Enes A.'nın Çerkezköy, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki adrese ortak operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden şüpheli evin arka kısmındaki balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, Enes A.'yı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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