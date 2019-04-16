DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla devam eden çalışmalarda ele geçirilen sikkelere el konuldu.