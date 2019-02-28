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"DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 23:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de DEAŞ'ın elindeki toprakların tamamını geri aldıklarını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi kazandıklarını belirterek, "DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da yaptığı zirvenin dönüşünde Alaska'da mola veren ve buradaki Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşlu Amerikan askerlerine hitap eden Trump, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

İlk olarak geçen aralık ayında DEAŞ'ı yendiklerini ve artık Amerikan askerlerinin ülkelerine geri döneceğini duyuran Trump, Suriye'de DEAŞ'a karşı ciddi bir başarı kazandıklarını savundu.

Trump, "Hep Suriye'deki (DEAŞ'ın) hilafeti konusunda yüzde 90, 92 diye duyuyordunuz. Artık hepsine sahibiz. DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 100'ünü geri aldık." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Amerikalı komutanlarla konuyu konuştuğunda "bir haftamız kaldı" şeklindeki ifadeleri duyduğunu ve kendisinin de "artık bunu bitirin" dediğini belirten Trump, mücadeleyi kazandıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, 20 Aralık 2018'de, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda, "Orada olmamızın tek nedeni DEAŞ'tı ve DEAŞ'ı yendik." açıklamasını yapmıştı. Daha sonra DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 99'unu aldıklarını belirten Trump, son olarak 16 Şubat'taki açıklamasında "Suriye hakkında 24 saat içinde harika haberler vereceğim." ifadesini kullanmıştı.

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