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DEAŞ'ın Irak'taki "ölüm üçgeni" endişe veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

Irak İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Anti-Terör Timleri Komutanı Tümgeneral Abdulvahab es-Sadi, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğini, örgütün Salahaddin-Kerkük-Diyala vilayetleri arasında yer alan bölgedeki varlığının da endişe verici olduğunu söyledi

BAĞDAT (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın orta kesiminde ölüm üçgeni olarak isimlendirilen Salahaddin-Kerkük-Diyala vilayetlerindeki uyuyan hücreleri, güvenlik güçlerini endişelendiriyor.

Irak İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Anti-Terör Timleri Komutanı Tümgeneral Abdulvahab es-Sadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile 2014 yılında başlayan savaşın henüz sona ermediğini ifade etti.

Ülkenin batısı, orta ve kuzey kesimlerinde 3 yıldan uzun süredir DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonlarda birliklerinin en ön safta savaştığını belirten Sadi, örgütün Salahaddin vilayetinin kuzeyi ile Kerkük'ün batısındaki uyuyan hücrelerinin varlığından endişe duyduklarını dile getirdi.

Sadi, DEAŞ'ın Salahaddin ve Kerkük'ün yanı sıra, orta kesimde yer alan Hemrin Dağları, Diyala vilayetiyle Irak-Suriye arasındaki sahra bölgelerde varlık gösterdiğini, terörle mücadelede sona gelinmediğini belirtti.

Örgütün özellikle Salahaddin, Kerkük ve Diyala arasındaki bölgelerde konuşlanan güvenlik güçlerini hedef aldığını söyleyen Sadi, üç vilayet arasındaki bölgeyi "ölüm üçgeni" şeklinde isimlendirdiklerini aktardı.

Iraklı askeri yetkili, örgütten geri alınan bölgelerde saldırıların yaşanmaması veya teröristlerin yeniden toprak ele geçirmemesi için güvenlik güçlerinin söz konusu bölgelerde yaygın bir şekilde varlık gösterdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Diyala ırak Kerkük Salahaddin

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