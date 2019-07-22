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DEAŞ’ın Somali’deki yeni kolu bağlılık yemini etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 22:31 | Son Güncelleme

Somali’de faaliyet gösteren terör örgütü Eş Şebab’dan ayrılan bir grup, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye bağlılık yemini etti.Eş Şebab’ın eski liderlerinden Abdulkadir Mümin, örgütün DEAŞ’a bağlılık bildirmemesi üzerine bağlarını kopararak kendisine sadık adamlarıyla dağlara gizlenmişti.

Somali’de faaliyet gösteren terör örgütü Eş Şebab’dan ayrılan bir grup, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye bağlılık yemini etti.
Eş Şebab’ın eski liderlerinden Abdulkadir Mümin, örgütün DEAŞ’a bağlılık bildirmemesi üzerine bağlarını kopararak kendisine sadık adamlarıyla dağlara gizlenmişti. Yaklaşık 1 yıldır kendisinden haber alınamayan Abdulkadir Mümin, bir video yayınlayarak terör örgütü DEAŞ’a bağlılık yemini etti. Yayınlanan görüntüde Mümin ve yanındaki örgüt militanları, DEAŞ liderine olan bağlılıklarını açıkladı. Görüntünün nerede çekildiği bilinmezken, Somali’nin Puntland bölgesindeki Galgala Dağları’nda olduğu düşünülüyor. Bildiride örgütün gelişmeleri ve Somali’deki faaliyetleri hakkında malumat veriliyor. Mümin, okuduğu bildiride kendilerinin artık DEAŞ’ın Somali kanadı olduğunu ilan ederek, Eş Şebab’dan ayrılan birçok liderin kendilerine katıldığını ileri sürdü.
74 yaşındaki Mümin, son zamanlarda çeşitli hastalıklar ile mücadele ediyor. DEAŞ’ın Somali’deki kanadının ayrıca ekonomik sıkıntılar çektiği biliniyor. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan grup, Somalili iş adamları ve bölgedeki yerel halktan haraç toplayarak toparlanmaya çalışıyor.

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