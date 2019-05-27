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Debisi yükselen Çoruh Nehri kara yoluyla aynı hizada akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Dünyada en hızlı akan nehirlerden biri olan ve havaların ısınmasıyla eriyen kar sularından dolayı debisi yükselen Çoruh Nehri, sürücülere zaman zaman korku yaşatıyor - Serhat İnce: - "Bugünlerde su seviyesi oldukça yükseldi, asma köprüye değecek seviyeye geldi. Aracımızla köprüden geçerken biraz içimiz ürperiyor"

ARTVİN (AA) - Dünyada en hızlı akan nehirlerden olan Çoruh Nehri, eriyen kar sularıyla debisinin yükselmesi sonucu kara yoluyla aynı hizada akıyor.

Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğup Artvin'den geçerek Gürcistan'ın Batum kentinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye'nin en hızlı akan akarsuyu unvanına sahip bulunuyor.

Dünyanın da en hızlı akan nehirleri arasında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh'un 410 kilometrelik kısmı, Türkiye sınırlarında yer alıyor.

Artvin-Borçka, Artvin-Yusufeli, Artvin-Şavşat ve Artvin-Ardanuç kara yolu güzergahından geçen Çoruh Nehri, bu yollarda seyreden araçlar için zaman zaman tehlike oluşturabiliyor.

Havaların ısınmasıyla eriyen kar sularının debisini oldukça yükselttiği Çoruh, Yusufeli ilçe girişinde kara yolu hizasında akmaya başladı. Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları için uyarıyor.

İlçe merkezine bağlı Bağözü ile Cala mahallelerine ulaşımın sağlandığı Hamzet Asma Köprüsü'nü kullanan sürücüler, köprüye oldukça yaklaşan nehir suları nedeniyle zaman zaman heyecanlı anlar yaşıyor.

- "Çok dikkatli araç kullanmak durumundayız"

Sürücü Serhat İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır bölgede yaşadığını söyledi.

Asma köprüden geçerek evlerine ulaştıklarını belirten İnce, çok dikkatli araç kullanmak zorunda olduklarını ifade etti.

İnce, "Özellikle bahar aylarında su seviyesi yükseliyor. Bugünlerde de su seviyesi oldukça yükseldi. Asma köprüye değecek seviyeye geldi. Aracımızla köprüden geçerken biraz içimiz ürperiyor, korkuyoruz. Buradan geçmeye mecburuz. " şeklinde konuştu.

Ali Gültekin de Artvin'den Yusufeli ilçesine seyrettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda Yusufeli ilçesi girişinde Çoruh Nehri kara yoluna sıfır akıyor. Neredeyse yola taşacak durumda. Mayıs ayında karların erimesinden dolayı nehir suları yükseldi. Şoför arkadaşlarımızın çok dikkatli seyretmeleri gerekmektedir. Allah muhafaza, su şu anda çok tehlikeli. Yol boyunca çok dikkatli geldim. Su seviyesi o kadar yükselmiş ki köprülerin altından sıfır geçiyor."

Arkadaşlarıyla Çoruh Nehri'nin sürüklediği odun parçalarını toplayan 60 yaşındaki Gülizar Dayanç da "Bizler de kışlık odun ihtiyacımızı karşılamak üzere nehirden odun çekiyoruz." dedi.

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Artvin Çoruh nehri debi Kara Yolu sürücü

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