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  4. Dedektif gibi çalışıp hayali satışı ortaya çıkardı

Dedektif gibi çalışıp hayali satışı ortaya çıkardı

18.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Adana’da 933 bin liralık kooperatif açığını kapatmak için müdür ve müdür yardımcısının yardım istemesi üzerine gübre, tohum ve su borusu almış gibi gösterip kooperatife borçlanan bir kişi daha sonra sorumlularla sıkıntı yaşayınca bu durumu ortaya çıkarmak için 3 saatlik ses kaydı alarak savcılığa verdi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılı mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi üyesinin, dönemin müdürü Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın’ın, kendisini 300 bin TL dolandırıp, zimmetine para geçirdiği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Adana’da 933 bin liralık kooperatif açığını kapatmak için müdür ve müdür yardımcısının yardım istemesi üzerine gübre, tohum ve su borusu almış gibi gösterip kooperatife borçlanan bir kişi daha sonra sorumlularla sıkıntı yaşayınca bu durumu ortaya çıkarmak için 3 saatlik ses kaydı alarak savcılığa verdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılı mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi üyesinin, dönemin müdürü Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın’ın, kendisini 300 bin TL dolandırıp, zimmetine para geçirdiği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı. Kooperatifte haksız kazanç elde edildiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sahibinin birlikte hareket ederek, kredi çekip, zimmetlerine para geçirdiğini tespit etti. Bu bilgiler üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 25 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 12 Şubat sabahı Adana merkezli Mersin ve Düzce’de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8’i kadın, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 bin TL, 50 bin TL’lik çek, tarım kredi kooperatifiyle ilgili çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 8’i kadın 25 kişiden aralarında eski müdür ve müdür yardımcısı, yeni müdür yardımcısının da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, 2’si adli kontrol, 18’i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Operasyonda gözaltına alınan dönemin Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gürkan B.’nin 1 milyon TL’lik açık verdiği ve bu açığı kapatmak için üyelerinden Cengiz A.’nın yanına çağırıp, “Müfettişler kooperatifi denetime geldi. Açık verdim. Sana ürün satmış gibi evrak düzenleyelim. Bu açığı senin üzerinden kapatalım. Daha sonra kendi aramızda anlaşırız” dediği öne sürüldü. Bu teklifi kabul eden Cengiz A.’non , 933 bin TL tutarındaki tohum, gübre ve sulama borusu gibi ürünleri satın almış gibi gösterilip, kooperatife borçlandırıldığı belirlendi. Borcun taksitlerini bir süre ödedikten sonra kooperatif müdüründen parasını isteyen Cengiz A.’nın parasını alamadığı ve taraflar arasında 933 bin TL’lik bono ve senet imzalandığı tespit edildi.
Operasyonun ardından şebekenin usulsüzlüklerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin görevlendirdiği müfettişlerin, 2018 yılı Mayıs ayında yaptığı denetimde belirlediği 1 milyon TL’lik açığın kapatılması için hayali satış yapılan Cengiz A.’nın , bölgedeki 4 bin dönümlük arazisini akrabası olan 24 kişiye dağıttığı ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt ettirip, kooperatife üye yaptığı öğrenildi. Söz konusu 933 bin TL’lik tarımsal malzemenin, Cengiz A.’nın akrabaları arasında paylaştırılmış gibi gösterildiği belirlendi. Denetime gelen müfettişlerin, söz konusu çiftçilerin tohum zamanı gübre, gübre zamanı da tohum aldığını belirlediği ve bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu ancak herhangi bir yasal zemin bulamadıkları için cezai yaptırımda bulunamadıkları tespit edildi.

“Ses kaydı aldı kendini de yaktı”
Bu dönemde kooperatif müdürü Gürkan B.R ile yardımcısı İlhan Y.’nin, ihraç olma korkusuyla tazminatlarını alıp emekli oldukları öğrenildi. Cengiz A.’nın , parasını geri almak için müdür ve müdür yardımcısını bir restorana götürdüğü, burada tarafların usulsüzlükleri konuştuğu öğrenildi. Cengiz A. ‘nın bu görüşme esnasında cep telefonuyla yaklaşık 3 saatlik ses kaydı yaptığı ve dolandırılma konusunun bu ses kaydına yansıdığı tespit edildi. Cengiz A.’nın , bunun üzerine Adana Adliyesine giderek müdür ve yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğu, kooperatifi Eylül ayında yeniden denetime gelen müfettişlere durumu anlattığı öğrenildi.

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