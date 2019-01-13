Dedeleri şehit, kendileri gazi

"Dedem Osmanlı döneminde Ruslara karşı savaştı ve şehit düştü. Ben Kore'ye gittim. Oğlum da Kıbrıs'ta gazi oldu. Düşmana karşı savaştım. Canım feda olsun devletimize. Şimdi savaş çıkarsa tekrar giderim. Kim karşımıza çıkarsa çıksın yine savaşa gideriz. Kimse devletimizi bölemez, parçalayamaz. Kimse silahını bize doğrultamaz. Biz kabul etmeyiz, ona göre cevabını veririz."

İzmir Limanı'ndan başlayan ve 27 gün kara yüzü görmeden devam eden gemi yolculuğunun ardından Kore'de cepheye gittiklerini aktaran Ezer, devleti için her daim savaşa hazır olduğunu belirtti.

Yaşına rağmen güçlü hafızası ve dinçliğiyle dikkati çeken 95 yaşındaki Mehmet Hüseyin Ezer, vatanın bekası için ailesinde şehitler bulunduğunu belirterek, bunun gururu yaşadıklarını söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Üçtepe köyünde yaşayan ve dedesi Ömer oğlu Hüseyin Osmanlı döneminde şehit düşen Kore gazisi 95 yaşındaki Mehmet Hüseyin Ezer ile oğlu Kıbrıs gazisi 65 yaşındaki Siraç Ezer, üç kuşak vatan için mücadele etmenin gururunu yaşıyor.

Ülkesinin askerleriyle gurur duyduğunu belirten Ezer, birçok devletin güvenlik güçlerinin Kore'de bulunduğunu ama Türk askerinin en güçlü olduğunu ifade etti. Ezer, "Girdiği her yeri aldı. Türk askeri çok savaşçıydı, çok cesurdu." dedi.

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Şube Başkanlığı görevini de yürüten Kıbrıs gazisi Siraç Ezer, Kars'ın Kağızman ilçesinde vatani görevini yaparken bölük komutanın isteği doğrultusunda 16 kişilik ekiple Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını, bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

- "Savaş bizim için bir düğündür"

Ezer, harekata katılma süreci ile ilgili şunları aktardı:

"Komutanım 'Kıbrıs'ta savaş çıkacak, istemezsen seni göndermeyeceğim. Senin yerine başkasını göndereceğim' dedi. 'Diyarbakırlı olarak bunu bana nasıl söylüyorsunuz? Diyarbakırlı olarak gururuma yediremiyorum. Savaş bizim için bir düğündür. Konu vatan olduktan sonra geri kalanın bizim için bir önemi yok. Şehitlik denen bir mertebeye ulaşırız. Ben gitmesem benim yerime bir başkasını göndereceksiniz. Benim kanım onunkinden kırmızı değildir.' dedim. Alay komutanı o zaman alnımdan öptü. 'Yolunuz açık olsun ve Allah'a emanet olun'. dedi."