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Define ararken kullandıkları patlayıcıdan yaralandılar

15.07.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da ormanlık alanda define ararken kullandıkları patlayıcının isabet ettiği 2 defineci yaralandı.

Define ararken kullandıkları patlayıcıdan yaralandılar

Olay, Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

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KAZIDA PATLAYICI KULLANDILAR

İddiaya göre, ormanlık alana gelen defineciler kayalığın yakınında define aramaya başladı. Defineciler kazı sırasında patlayıcı da kullandı. Patlayıcının yakınlarında patlaması sonucu 2 defineci hafif şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralı 2 defineciyi yaklaşık 1 kilometrelik yolda sedye ile taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı defineciler hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan arkadaşı Osman Yılmaz, "Valla onu onlara sor, bilmiyorum nasıl yaralandılar. Ben de zaten ilk sefer geldim, onlarla. 'Mantar' dediler bana. Ben bir şey görmedim. Gittik oraya tünel var orada. Patlayıcıyı kendileri mi koymuş, ben bilmiyorum hayatımda da yapmış değilim. Öyle bir şeyde bulunmuş değilim. Onu yapanlara sor" dedi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
define İstanbul Beykoz
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