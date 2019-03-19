HABER

Define tünelinde mahsur kalanları kurtarmak için yola çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 07:14 | Son Güncelleme

Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 9 kişilik ekip, İstanbul'un Silivri ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin kurtarılma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Başmühendis, tekniker, cihaz bakımcı ve 4 madencinin yanı sıra şube müdür vekili ile daire başkanından oluşan ekip, malzemelerini araçlara yükleyerek minibüsle Silivri'ye hareket etti.

Alınan bilgiye göre, Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin zehirlenerek tünel içinde mahsur kalması üzerine, TTK Merkez Tahlisiye istasyonunda toplanan tahlisiye ekibi hazırlıklarını tamamladı.

Definecileri kurtarmak için TTK'nın 9 kişilik ekibi yola çıktı

Başmühendis, tekniker, cihaz bakımcı ve 4 madencinin yanı sıra şube müdür vekili ile daire başkanından oluşan ekip, malzemelerini araçlara yükleyerek minibüsle Silivri'ye hareket etti.
Gümüşyaka Mahallesi'ndeki olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığı belirtilmişti.
Silivri Kaymakamı Ali Partal da olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürüttüğünü ifade ederek, "İçeride gaz ölçümleri yapılıyor, kamera ile tespit yapılacak.
Güvenli ortam olduktan sonra giriş olacak. Kazılar devam ediyor, içerideki gazın da dışarıya çıkması gerekiyor." bilgisini vermişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
define Silivri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Erdoğan'dan flaş şampiyonluk ve F.Bahçe yorumu!

Erdoğan'dan flaş şampiyonluk ve F.Bahçe yorumu!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Kadın polisi darp etti! O detay gözlerden kaçmadı

Kadın polisi darp etti! O detay gözlerden kaçmadı

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

Abisini defalarca bıçakladı! Korkunç

Abisini defalarca bıçakladı! Korkunç

Polisten kaçan sürücü,” Pişman değilim” diyerek kendini savundu

Polisten kaçan sürücü,” Pişman değilim” diyerek kendini savundu

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Restoran sahibi cinayetinde flaş gelişme! Mahkemeden ceza yağdı!

Restoran sahibi cinayetinde flaş gelişme!

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Tam evine gireceği sırada kurşun yağmuruna tuttular!

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Tam evine gireceği sırada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.