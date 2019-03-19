Define tünelinde mahsur kalanları kurtarmak için yola çıktılar

Başmühendis, tekniker, cihaz bakımcı ve 4 madencinin yanı sıra şube müdür vekili ile daire başkanından oluşan ekip, malzemelerini araçlara yükleyerek minibüsle Silivri'ye hareket etti.

Gümüşyaka Mahallesi'ndeki olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığı belirtilmişti.

Silivri Kaymakamı Ali Partal da olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürüttüğünü ifade ederek, "İçeride gaz ölçümleri yapılıyor, kamera ile tespit yapılacak.