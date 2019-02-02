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Defne Joy Foster mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Oyuncu Defne Joy Foster ölümünün 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.  2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'in anma törenine, annesi Hatice Foster, Sihirli Annem dizisinde birlikte oynadığı oyuncu Buğra Özmüldür, avukat Ayşegül Mermer, yakınları ve sevenleri katıldı.  "TOPRAKLAR DOYDU ONA BEN DOYAMADIM" Kızının mezar taşına sarılan Hatice Foster, fenalık geçirirken, yakınları tarafından zorlukla teskin edildi.

Defne Joy Foster mezarı başında anıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - Oyuncu Defne Joy Foster ölümünün 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'in anma törenine, annesi Hatice Foster, Sihirli Annem dizisinde birlikte oynadığı oyuncu Buğra Özmüldür, avukat Ayşegül Mermer, yakınları ve sevenleri katıldı.

"TOPRAKLAR DOYDU ONA BEN DOYAMADIM"
Kızının mezar taşına sarılan Hatice Foster, fenalık geçirirken, yakınları tarafından zorlukla teskin edildi. Kızını çok özlediğini ifade eden Hatice Foster, "Canım kızım burada yatıyor. Topraklar doydu ona ben doyamadım. Allah'ın tecellisi söyleyecek bir laf yok. Ona çektirenler 5 beterini çeksin" dedi. Torunu sık göremediğini belirten anne Foster, "Torunumu göremiyorum. Fotoğraflarında mutlu. Bodrum'da yaşıyorlar, ona rağmen getirmiyorlar" diye konuştu.

"BU CEZA VİCDANLARI RAHATLATMADI"
Avukat Ayşegül Mermer ise, Kerem Altan'a açılan davanın sonuçlandığını hatırlatarak, "Kerem Altan, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemekten cezalandırıldı. Tabii ki bizim o davayı açmamız çok zor oldu. Çok ciddi bir mücadele verdik. Önce kapandı, sonra itirazlarımızı yaptık onlar kabul edilmedi. Daha sonra Adalet Bakanlığı'na gönderdik biz bunu. O süreç o yüzden uzadı. Daha sonra bizim iddialarımız kabul edilerek dosya geri döndü, dava açıldı ve cezasını gördü. Tabii ki bu ceza vicdanları rahatlatmadı" diye konuştu.
Oyuncu Buğra Özmüldür de "Teyzem gibiydi benim için. Çok özeldi, ilk kaybımdı. O yüzden her sene buradayız. Duamızı ediyoruz. O'nu çok özlüyoruz" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Defne Joy Foster mezarı başında anıldıDefne Joy Foster mezarı başında anıldıDefne Joy Foster mezarı başında anıldıDefne Joy Foster mezarı başında anıldı

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