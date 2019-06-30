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Defne yaprağı işleme fabrikasında 3 yılda ikinci yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 21:13 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, zarara neden oldu.

Defne yaprağı işleme fabrikasında 3 yılda ikinci yangın

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, zarara neden oldu. Fabrikada, 2016 yılında da yangın çıktığı ve büyük zarar meydana geldiği öğrenildi.
Yangın, akşam saatlerinde Yusuf İzzettin köyünde Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan defne yaprağı işleme fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden işçilerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, fabrikayı sarmadan söndürüldü. Aynı fabrikada, 3 yıl önce de yangın çıktığı ve büyük zarar meydana geldiği öğrenildi.

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Defne yaprağı işleme fabrikasında 3 yılda ikinci yangınDefne yaprağı işleme fabrikasında 3 yılda ikinci yangın

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