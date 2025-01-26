KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Değeri paha biçilemez… Sevdiklerinize verebileceğiniz el emeği 10 hediye fikri

Değeri paha biçilemez… Sevdiklerinize verebileceğiniz el emeği 10 hediye fikri

01.01.2025 00:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı hediyelerin değerini hiçbir şey tutamaz... Ellerinizle yaptığınız hediyeler satın aldıklarınızdan daha değerlidir. İşte ellerinizle yapabileceğiniz birbirinden güzel hediye fikirlerini keşfedelim!

Değeri paha biçilemez… Sevdiklerinize verebileceğiniz el emeği 10 hediye fikri

El emeği hediyenin yeri bir başkadır... Hiçbir şey el emeği ile yapılan hediyenin yerini de tutamaz. Ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiğiniz herkese verebileceğiniz birbirinden güzel hediye fikirlerini derledik. Bakalım bunlar nelermiş!

1. Anahtarlık

ff9e18cb03a5d88535f2f27aea88998d

Ellerinizle keçeden anahtarlık yapmak oldukça kolay. İstediğiniz şekilde kesip iğne iplik ile diktikten sonra dış kısmına yüz yapabilir veya harf yazabilirsiniz. Hem kimsede olmayan bir hediye hem de sadece sevdiklerinize özel!

2. Çiçek ayracı

0965dc27fa76b60480dc099260903088

Gerçek çiçeklerden hem doğal hem de büyüleyici ayraçlar yapmak ister misiniz? İhtiyacınız olan şey birkaç çiçek toplamak ve ütü ile baskı yapmak. Gerçekten de çok güzel durmuyor mu?

3. Baskı fular

da2646927912b392238d46e37e258f12

Baskı yöntemi ile fular veya tişört yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey boya ve birkaç meyve. Bu yönteme dilerseniz çiçek veya farklı figürler de ekleyebilirsiniz. Sonrasında boyanın iyice yapışması için ütü ile üstünden geçmeyi unutmayın.

4. Deri bardak altlığı

a0b81d5d486c4aad83d13a42118d1af9

Kişilerin ismine özel veya mottolu şekilde deri bardak altlığı da yapabilirsiniz. Derileri istediğiniz boyut ve şekilde kestikten sonra baskı yöntemi ile üzerine istediğinizi yazabilirsiniz.

5. Örgü yastık

d722b17fad874d111bd9e509d7dc0f41

Ellerinizle ilmek ilmek bir hediye örmek ister misiniz? İstediğiniz renkte ve istediğiniz boyutta en kalın iple bu şekilde yastıklar örebilirsiniz. Ne de olsa tamamen el emeği!

6. El yapımı tişört

27f6f178891feb6e01190590342043e1

Hem elleriniz hem de öpücükleriniz ile yapabileceğiniz bir tişörte ne dersiniz? Dilerseniz ütü ile mesajınızı baskı yapabilir dilerseniz de nakış ile işleyebilirsiniz. Gerçekten kimsede olmayan eşsiz bir hediye!

7. Doğal mum

7320058cd0cd2f768b694d401d68eaa8

İstediğiniz çiçekler ile tamamen el yapımı bir mum yapmaya ne dersiniz? Soya mumunu erittikten sonra içerisine istediğiniz bitkileri veya taşları koyabilirsiniz. Bu sayede hediye edeceğiniz kişilere özel yaparken sevginizi de kattığınız mumlar yapabilirsiniz.

8. Göz bandı

5650d25d989d5cb64aa9a6b62172ca34

Herkese özel mottolu göz bantları hazırlamak da çok iyi bir fikir olabilir. İhtiyacınız olan şey bir ütü ve baskı yapmak istediğiniz yazılar. Ütü ile göz bantlarının üzerine baskı yaptıktan sonra hediyeleriniz hazır!

9. Kağıt çiçek

52d32cb906dc087e74171dea351be3d7

Normal çiçekler güzeldir ama el emeği ile yapılmış çiçekler ayrı güzeldir. Kağıttan veya pelur kağıdından istediğiniz modelde ve tarzda çiçek yapabilirsiniz. Hem uzun ömürlü hem de tamamen el yapımı!

10. Seramik

8836315ec73169a690630a082750763a

İster bardak, isterseniz tabak yapın... Hediye vereceğiniz kişinin zevkine ve kullanım alanına göre seramik çamurunu şekillendirip ardından dilediğiniz gibi boyayarak eşsiz bir hediye ortaya çıkarabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hediye Ütü Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.