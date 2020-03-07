Dehşet anları! Avcılar'da markette anne ve kızı darp eden saldırgan kamerada

Olay 5 Mart Perşembe günü Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir markette gerçekleşti. İddiaya göre alışveriş yapmak için markete gelen Sabahattin Ö., selam vermediği için 18 yaşındaki Betül Erdem'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, Sabahattin Ö.'den dükkanı terk etmesini istedi. Bu duruma sinirlenen Sabahattin Ö., 18 yaşındaki kıza tekme-tokat saldırdı. Bu sırada kızını korumak için araya giren anne Leyla Alcan da şiddete uğradı. Hızını alamayan şüpheli, dakikalarca dükkanın içinde anne ve kızı darp etti.

KAÇMAYA ÇALIŞAN GENÇ KIZI YAKALAYIP DARP ETMEYE DEVAM ETTİ

Erkeğin şiddetinden kurtulan Betül Erdem kendisini dışarıya attı. Ancak şüpheli, genç kızın peşinden koşup, yakaladığı anda darp etmeye devam etti. Olayın son bulmasının ardından anne ve genç kız savcılığa giderek Sabahattin Ö.'den şikayetçi oldu.

"KIZIMIN VE KENDİ CANIM İÇİN ENDİŞELİYİM"

Şiddet anlarını anlatan anne Leyla Alcan, "Biz Sabahattin Ö'yü tanıyoruz bir yıldan beri müşterimiz bizim. Gelirler bizden alışveriş yaparlar arada sohbet ederiz. Daha önce böyle bir şiddet eğilimiyle karşılaşmadık. Arada bir küfür ettiğinde biz onu ikaz ediyorduk. Fakat o akşam haddini aşarak bize değil de ortaya küfür etmeye başladı. Ben de beyefendi bize mi diyorsunuz dedim. O da hayır ortaya konuşuyorum dedi. Lütfen sözlerine dikkat et benim 18 yaşında bir kızım var dedim. O 'biz Adanalı'yız biz güneşe kurşun atıyoruz. Bana karşı saygılı olun kızın da zaten telefonda konuşuyor bana selam bile vermedi. Beni adam yerine koymuyor musunuz' dedi. Kızım da 'laflarına dikkat et, etmiyorsan lütfen dükkanı terk et' dedi.