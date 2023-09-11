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Dehşet anları kamerada! Yolda yürürken göğsünden bıçaklandı, sığındığı kahvehanede yere yığıldı

11.09.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sokak ortasında yaşanan dehşet kameralara saniye saniye yansıdı. Nazım K. (38), yolda yürürken tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Yaralı halde kaçarak bir kahveye sığınan Nazım K. saldırgana sandalye fırlattıktan sonra yere yığıldı. Saldırgan ise çevredekilerin tepkisi üzerine bölgeden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirdi.

Dehşet anları kamerada! Yolda yürürken göğsünden bıçaklandı, sığındığı kahvehanede yere yığıldı

Olay saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Millet Caddesi üzerinde yürüyen Nazım K., yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce şüpheli, belinden çıkardığı bıçakla Nazım K.'yı göğsünden yaraladı.

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Yaralı şekilde 2'nci Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye sığınan Nazım K., kendini takip eden şüpheliye sandalye fırlattıktan sonra yere yığıldı.

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Kıraathanedeki vatandaşların tepkisi üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nazım K.'yı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Nazım K. yolda yürürken, yanına gelen şüpheli ile kısa süren konuşmanın ardından kavga ettikleri görüldü. Nazım K.'nın şüpheli tarafından göğsünden bıçaklanmasına rağmen kaçmaya çalıştığı ve kahveye sığındığı görüntülerde yer aldı. Burada da devam eden boğuşma sırasında Nazım K. sandalye fırlatırken yere yığıldı, müşterilerin de tepkisi üzerine saldırgan kaçarak bölgeden uzaklaştı. (DHA)

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Bursa saldırı

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