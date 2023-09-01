Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı! Bir anda koşarak 76 yaşındaki kadına ve köpeğine saldırdı

İngiltere’nin Birmingham bölgesinin Handsworth kentinde Somerset yolu üzerinde evcil köpeğiyle yürüyen kadın başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırının etkisiyle yere düşen kadın köpeğinin tasmasını bırakmadığı için bir süre yerde sürüklendi. Bacağından ve başından yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede 4 gün boyunca tedavi altına alındı.
West Midlands Polisi Tehlikeli Köpek Biriminden Müfettiş Leanne Chapman, “Saldırıyı gerçekleştiren köpeğe dair araştırmalarımız sürüyor. Halkın sağlığı açısından sahibinin kimliğini tespit etmeye çalışıyoruz” dedi.