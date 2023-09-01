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    4. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı! Bir anda koşarak 76 yaşındaki kadına ve köpeğine saldırdı

    Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı! Bir anda koşarak 76 yaşındaki kadına ve köpeğine saldırdı

    01.09.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Birmingham bölgesinin Handsworth kentinde 76 yaşındaki bir kadın köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Sakin adımlarla ilerlerken köpeğinin bir başka köpeğe havlamaya başlaması üzerine yaşlı kadın kabus dolu anlar yaşadı. Buldog cinsi köpek bir anda yaşlı kadın ve köpeğinin üzerine atladı. Yoldan geçenlerin yardım çabası da başarılı olamadı.

    İngiltere’nin Birmingham bölgesinin Handsworth kentinde Somerset yolu üzerinde evcil köpeğiyle yürüyen kadın başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırının etkisiyle yere düşen kadın köpeğinin tasmasını bırakmadığı için bir süre yerde sürüklendi. Bacağından ve başından yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede 4 gün boyunca tedavi altına alındı.

    OLAYA DAİR SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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    West Midlands Polisi Tehlikeli Köpek Biriminden Müfettiş Leanne Chapman, “Saldırıyı gerçekleştiren köpeğe dair araştırmalarımız sürüyor. Halkın sağlığı açısından sahibinin kimliğini tespit etmeye çalışıyoruz” dedi.

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    köpek saldırı

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