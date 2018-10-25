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Dehşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

Kadına şiddet dinmek bilmiyor. Bir kötü haber de İzmir'den geldi. A.K., tartıştığı karısının ellerini ve ayaklarını bağlayıp dövdü. Talihsiz kadını komşuları kurtardı. Olay sonrası kaçan koca ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı

Dehşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

izmir'in Karabağlar ilçesinde, eşinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K. tutuklandı. Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi. G.K. isminde bir kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, kadının evine gittiklerinde G.K.'yi elleri ve ayakları bağlanmış ve darp edilmiş halde buldu.

KOMŞULARI KURTARDI

Komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, G.K.'yi ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. G.K. verdiği ifadesinde, eşi A.K.'nin çıkan tartışma sonrası ellerini ve ayaklarını bağlayarak kendisini darp ettiğini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre polis, G.K.'nin ifadesi sonrası A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir kadına şiddet

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