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  4. Bakan Fidan'dan uyarı geldi! 'Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor'

Bakan Fidan'dan uyarı geldi! 'Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor'

17.06.2024 00:06
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı'nda konuşma yaptı. Bakan Fidan, konferansta "Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'dan uyarı geldi! 'Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı'nda konuştu. Bakan Fidan, iki yılı aşkın bir süredir Ukrayna'nın işgali sonucunda Avrupa'nın ortasında yıkıcı bir savaş yaşandığını belirterek, “Bazı tahminlere göre kayıpların sayısı 500 binden fazla ve savaş şimdiden bir yıpratma savaşına dönüşmüş durumda” dedi.

“BU SAVAŞ GİDEREK RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ BİR SAVAŞ OLMAKTAN ÇIKIYOR”

Savaşın her geçen gün daha da kötüleşebileceğini ve söz konusu konferansın zamanlaması daha iyi olamayacağını aktaran Bakan Fidan, “Savaş devam ettikçe iki büyük riskle karşı karşıyayız. Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna'nın ötesine geçebilir. Şimdiden toplumlar arasında krizin derinleştiğini ve küresel düzeyde kutuplaşmanın körüklendiğini görüyoruz. Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor. İkinci olarak, bu yıkıcı konvansiyonel savaşın doğasında kitle imha silahlarını içerme riski var. Bugün burada bu iki riskten kaçınmak ve savaşa son vermek için bulunuyoruz” dedi.

Rusya'nın da barış için öne sürdüğü koşullar olduğunu hatırlatan Bakan Fidan, “Bunlar önemli adımlar ve başlangıç için bir umut ışığı. Ancak her iki taraf da diğer tarafın adımlarını daha geniş bir savaş çabasının uzantısı olarak görüyor” dedi.

Söz konusu konferansı tüm umutlar sona ermeden önce son çıkış olarak nitelendiren Bakan Fidan, “Şunu da belirtmeliyim ki bu konferans, çatışmanın diğer tarafı olan Rusya'nın da salonda bulunması halinde daha sonuç odaklı olabilirdi” dedi.

“TÜRKİYE DİPLOMATİK ÇABALARA AKTİF OLARAK KATILMAKTADIR”

Türkiye'nin diplomasi ve müzakereler yoluyla kapsamlı ve kapsayıcı bir stratejiye duyulan ihtiyacın giderek arttığına inandığını dile getiren Bakan Fidan, “Türkiye diplomatik çabalara aktif olarak katılmaktadır. Mart 2022'deki İstanbul görüşmeleri ve Karadeniz Tahıl Girişimi, diplomasi ve müzakerelerin gerçekten ilerleme sağlayabileceğinin işaretleridir. Türkiye her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır. Burada bir hususun altını çizmek isterim. Tahıl girişimini başarılı ve benzersiz kılan kapsayıcı niteliğiydi. Her iki taraf için de öngörülebilirlik sağladı ve deniz ihracatı için seyir güvenliğini temin etti. Bu örnekten öğrenilecek çok şey var. Benzer bir mekanizmayı hayata geçirmeye yönelik son girişimimiz neredeyse olumlu bir sonuç verdi. Daha fazla çaba sarf etmekten çekinmeyeceğiz. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Barış vizyonumuz gerçekçi, kapsayıcı ve pratiktir. Bu amaçla ileriye dönük bir yol oluşturmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi barışın kaybedeni olmayacaktır” dedi.

İsviçre'de dün başlayan konferansa 92 ülke ve 57 lider katılırken, Çin, Rusya'nın davet edilmemiş olması nedeniyle konferansa katılmadı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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