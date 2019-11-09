Dehşet iddianamesi hazırlandı; Müebbet hapis talep edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mustafa K. isimli kişinin 2 Nisan 2019 tarihinde polisi arayarak 'temizlemeye geldiği evin koltuğunun altında ceset' var diyerek ihbarda bulundu. İhbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, maktulün başından çöp poşeti geçirilmiş olduğunu, cesedin yüz kısmının tamamen çürüdüğünü ve tanınmaz hale geldiğini belirledi. Kamera kayıtları incelendiğinde yabancı kişinin, biri büyük olmak üzere 3 valizle, söz konusu eve geldiğinin anlaşıldığı belirtildi. 4 Nisan 2019 tarihinde yakalanan şüpheli Zıvar Gol Rahan, Afganistan vatandaşı olduğunu ve cesedin eşi Najıha Arabzaı'ya ait olduğunu söyledi.

Şüpheli Gol Ravan, Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde Najıha Arabzaı'nin uzaktan akrabası olduğunu belirterek, "Kendisi ile 2018 yılında tanıştık. Evlenmek istedik ancak ailelerimiz evliliğe karşı çıktı. Karşı çıkmaları sonucu 20-25 gün önce evlenmek için İstanbul'a gelerek imam nikahı kıydık. Hıbbetullah H. isimli kişi ile beraber kalmaya başladık. Eşimin telefonuna bir erkekten mesaj geldiğini ve eşimin müstehcen fotoğraflar gönderdiğini gördüm. Eşim odaya girince mesajları sordum, o da bir daha yapmayacağını söyledi. Bu tartışmamızdan sonra Najıha'nın aynı kişi ile mesajlaştığını ve fotoğrafları tekrar gönderdiğini gördüm. Najıha'nın sosyal medya hesabından Ahmed isimli bu kişiye mesaj atarak kendimi tanıttım ve bir daha eşimi rahatsız etmemesini söyledim. Bu kişi beni arayarak eşimi 1,5 yıldır tanıdığını ve eşim ile birlikte olduğunu söyledi" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ÖLDÜKTEN SONRA VALİZE KOYDUM

Sosyal medyadan konuştuğu kişinin kendisine eşinin müstehcen fotoğraflarını ve arkadaşlık isteği gönderdiğini aktaran şüpheli Ravan, Najıha Arabzaı'nin Ahmed adlı kişiyle Fransa'ya kaçacağını iddia etti. Ravan'ın, "Elbiselerini toplamaya başladı. Ben 'Seni çok seviyorum, beni bırakma, yarın sabah yine konuşuruz şimdi uyuyalım' dedim. Ancak elbiselerini toplayıp kapıya yöneldi. Ben de kendimi kaybederek boğazına sarıldım. Odadaki çekyatın üzerine düştü. Yere düşünce de eşarbı ile boğazını sıktım, nefesi kesildi. Öldüğünü anlayınca pişman oldum. Sabah olunca evden çıktım telefonumu satıp valiz aldım. Tekrar kaldığımız eve geldim. Ölen eşimi valizin içine koydum ve taksi ile Şirinevler'e giderek günübirlik ev tuttum" dediği öğrenildi.