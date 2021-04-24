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Dehşet saçtı! Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı

24.04.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da apartman kapısı önünde küfürler ederek, yanındaki kadını darp eden şahıs, araya girmeye çalışan bir aileye de saldırdı. Saldırıda kız kardeşi kolundan, kendisi de yüzünden bıçakla yaralanan Nazif Ayçiçek, “Şahsı tanımıyorum, kadına şiddete engel olmaya çalıştık, halimiz ortada. Şahıs şuan serbest evinde oturuyor” dedi. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dehşet saçtı! Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819 Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın giriş kapısı önünde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan Hasan A, iddiaya göre alkollü şekilde yanındaki bir kadınla geldiği apartmanın önünde bağırmaya ve küfürler etmeye başladı. Şahıs yanındaki kadına da darp etti.

Kadının darp edildiğini gören Nazif Ayçiçek, küfürlerin de devam etmesi üzerine şahsı uyarmak için kapı önüne indi. Uyarılara aldırmayan şahıs, Nazif Ayçiçek ve babasına tehdit ve küfürler etmeye devam etti. Babasının çatallı tehdide uğradığını gören kız kardeş de şahsı uyarmaya çalıştı. Bunun üzerine şahıs, genç kızı yumruk atıp yere düşürdü. Kendisini korumaya çalışan Ayçiçek, şahsı darpetmeye başladı. Kavga anında Nazif Ayçiçek, yüzünden bıçakla yaralandı. Polislerin gelmesiyle şahıs, polis merkezine götürüldü. Kolundan ve yüzünden yaralana ağabey kardeş hastaneye kaldırıldı. Nazif Ayçiçek’in yüzüne 4 dikiş atılırken, şahsın polis merkezinden serbest bırakıldığı öğrenildi.

''KÜFÜRLER EDİP, KADINI DARP ETTİ''

Cep telefonu görüntüsüne alınıp sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kendilerinin suçlu gibi göründüğünü dile getiren Nazif Ayçiçek, yaşananları anlattı.
Dün akşam saat 22.00-22.30 arası evdeyken apartman kapısı önündeki bağrışma ve küfürler üzerine balkona çıktığını anımsatan Ayçiçek, “Bunun üzerine ailemle balkona çıktım bakmaya. Aşağıda ismini karakolda öğrendiğim Hasan A, herkese ağza alınmayacak küfürler sarfediyordu. Uzun süre balkonda izledim balkondaki kişilere küfür etmesini. Bir süre sonra şahıs yanındaki kadına tokat atıp yere düşürdü. Ben bunun üzerine şahısla konuşmak için aşağı indim. Kavga veya o kişiyi darp etmek için inmedim. Şahsa, burasının aile apartmanı ve herkesin ailesi olduğunu küfür etmemesi gerektiğini ayıp olduğunu söyledim. Bunun üzerine şahıs bana küfür ve tehdit etmeye devam etti. Alkollü bir kişiydi. Daha sonra babam aşağı geldi şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs babama küfür edip kesici aletle saldırdı. Bıçağı babamın karnına doğru dürttü. Şahsa karşısındaki kişinin babam olduğunu ve olayı uzatmamasını söyledim. Daha sonra kız kardeşim kapı önüne geldi. Kardeşim de babamı savundu. Şahıs kız kardeşime küfür etti ve yumruk atıp yere düşürdü”diye konuştu.

''ŞAHSI TANIMIYORUM''

Kız kardeşine saldırmasının ardından şahsa müdahale etmek zorunda kaldığını anlatan Ayçiçek, şöyle konuştu:” Elinde kesici alet olduğunu biliyordum. Şahsa müdahalede bulundum ve yere yatırdım. 3 kez yere yatırdım her kalktığında bana ve babama saldırmaya devam etti. Sosyal medyadaki görüntülerde var. Beyaz tişörtlü olan babama vuruyor ve yere düşürüyor, küfürler ediyor. Ben şahsı tanımıyorum, hiçbir sorunumda olmadı. Yüzüme bıçak atıp, yaraladı. Yaralandığımı ambulansta görüyorum, yüzümde 4 dikiş var. Şahsı tanımıyorum, bilmiyorum, bize neden saldırdı bilmiyorum”.

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''ŞAHIS SERBEST''

İki kişiyi kesici aletle yaralayan şahsın polis merkezinden serbest bırakıldığını dile getiren Nazif Ayçiçek,“ İki kişiyi bıçakla yaraladı. Kardeşimin ve benim darp raporum var. İki kişiyi bu şekilde yaraladı, tehdit etti, kadına şiddet var. Kadına şiddete engel olmaya çalıştık, halimiz ortada. Şahıs şuan serbest evinde oturuyor. Bu şahsın ne yapacağı belli olmaz. Hukuki süreci sonuna kadar devam ettireceğiz, gereken ne varsa yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hasan A'nın, Nazif A.'nın kız kardeşine tokat attığı, daha sonra tekme tokat kavga başladığı görüntülerde yer aldı.

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(İHA)

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