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    4. Dehşet verici an: Egzersiz ekipmanı kırılan kadın ağırlıkların üzerine yüz üstü düştü

    Dehşet verici an: Egzersiz ekipmanı kırılan kadın ağırlıkların üzerine yüz üstü düştü

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.08.2024 12:18
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    Bir kadının bacak pres makinesini kullanırken aniden arızalanması sonucu ağırlıkların üzerine yüz üstü düştü. O anlarda kendini video kaydı açık olan kadının düşme anı saniye saniye kayda alındı.

    Dehşet verici an: Egzersiz ekipmanı kırılan kadın ağırlıkların üzerine yüz üstü düştü

    Korkutucu görüntülerde, spor salonundaki bir ekipmanın tekrar setinin ortasında arızalandığı an görülüyor.

    Bir kadının ağırlıklı bacak presini kullandığı görülürken, kopan bir tel nedeniyle aniden direnç ortadan kalkıyor. Bacakları hızla kontrolünü kaybederek açılan kadın dengesini kaybediyor. Daha sonra öne doğru düşüyor ve şaşkın bir ifadeyle koltuktan ağırlık yığınına yüz üstü çarpıyor.

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    Bu olay çok daha kötü bitebilirdi ama neyse ki kadının arkadaşı hemen görüntüye çıkıyor ve kızın iyi olduğundan emin oluyor.

    Ekran görüntüsü 2024-08-19 120836

    İzleyicilerin büyük çoğunluğu düşüncelerini ifade etmek için X'e akın etti . Birçok erkek, kadını makineyi yanlış kullanmakla suçladı. Bir kullanıcı "Göğsünü öne doğru fırlatmadan geriye yaslansaydı, düşmezdi," diye yorum yaptı.

    Ekran görüntüsü 2024-08-19 120815

    Ancak, birçok kişi bu yorumlara katılmadı ve suçu 'hatalı' spor salonu ekipmanlarına yükledi.

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    Express
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    spor
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