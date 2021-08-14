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  4. Dehşete düşüren anlar! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı

Dehşete düşüren anlar! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı

14.08.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da R.A., yolda yürüyen eski sevgilisi Y.C.K.'nin önünü kesip, boğazına bıçak dayayarak, kaçırmaya çalıştı. Olayı gören bir kişinin tabancayla havaya ateş açması ve bekçilerin gelmesiyle genç kızı bırakıp kaçmaya çalışan R.A. yakalandı. Gözaltına alınan R.A. tutuklanırken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Dehşete düşüren anlar! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı

Olay, perşembe günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi’nde meydana geldi. R.A., kız kardeşiyle yolda yürüyen eski kız arkadaşı Y.C.K.’nin yolunu kesti. Burada R.A. ile Y.C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.A., belinden çıkardığı bıçağı genç kızın boğazına dayayıp, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada çığlık seslerini duyan kimliği belirsiz kişi, yardıma koştu. Bu kişi, tabancasını çıkarıp, R.A.’dan genç kızı bırakmasını isteyerek havaya ateş açtı.

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Bu sırada bölge yakınında bulunan mahalle bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Bekçileri gören R.A., genç kızı bırakarak, kaçmaya başladı. R.A. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Olayın ardından şoka giren Y.C.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Demirtaş Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

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Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KAÇIRMA GİRİŞİ KAMERADA

Bu arada, olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, R.A.’nın Y.C.K.’nin boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştığı, kimliği belirsiz kişinin havaya ateş açtığı ve bekçilerin olay yerine gelmesiyle şüphelinin genç kızı bırakıp kaçtığı görüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Bursa
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