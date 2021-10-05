HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşete düşüren anlar! İş yerine balta ile saldırdı, polis böyle etkisiz hale getirdi

Dehşete düşüren anlar! İş yerine balta ile saldırdı, polis böyle etkisiz hale getirdi

05.10.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de bir tekel bayisinin sahibiyle aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen kişi, husumetli olduğu kişinin iş yerine balta, satır ve bıçakla saldırdı. İş yeri sahibinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ortalık savaş alanına döndü. İş yeri sahibi saldırgana silahla ateş etti. Saldırgana kurşun isabet etmezken, polis iki kişiyi de gözaltına aldı. Tüm yaşananlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Dehşete düşüren anlar! İş yerine balta ile saldırdı, polis böyle etkisiz hale getirdi

Olay, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle K.Y, H.Y'ye ait tekel bayisine balta ve satırla saldırdı. Gece sabaha karşı gerçekleşen saldırı sonrası K.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde aynı iş yerine gelen K.Y, elindeki balta ve satırla iş yerinin kepenklerine vurmaya başladı. Tekel bayisi önündeki dolapları yere deviren K.Y, dolap içindeki malzemeleri de yola savurdu.

2428202d3fb335283a87f35e34aac4e7

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin gelmesiyle birlikte elindeki bıçağı boynuna dayayan K.Y, polis ekiplerine teslim olmak istemedi. Polisin saldırganı ikna çalışmaları devam ettiği sırada, iş yeri sahibi H.Y de olay yerine geldi. İş yeri önündeki saldırgana silahla ateş etmeye çalışan H.Y, polis ekipleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. İş yerine saldıran K.Y de polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği olayın tüm anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Zengin olma hayaliyle dolandırıcılara 90 bin lira kaptırmıştı, yine kandırıldıZengin olma hayaliyle dolandırıcılara 90 bin lira kaptırmıştı, yine kandırıldı

abfdf671791881f5cc6d178f0a6f12a3

Gözaltına alınan K.Y, mala zarar vermekten dolayı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi H.Y ise ateşli silahlar kanununa muhalefetten adliyeye sevk edildi.

Kardeşinin iş yerine yapılan saldırı sonrası konuşan Hasan Y., "Hem gece saatlerinde hem de gündüz erkenden saldırmış. Balta ve satırla iş yerinin kepenklerine dolaplarına saldırmış. O sırada iş yeri açık değildi. Açık olsaydı zaten katliam olurdu burada. Saldırının ve yaşananların sebebini bilmiyorum" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Sözde doğu karargâhı ele geçirildi! Canlı yayında dikkat çeken sözlerSözde doğu karargâhı ele geçirildi! Canlı yayında dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.