HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşete düşüren anlar! Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı

Dehşete düşüren anlar! Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı

22.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giren şahıs, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgahtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi. Bakmak istediğini söyleyerek altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki taşla bir anda kuyumcunun yüzüne vurdu. Şahıs daha sonra elindeki altınlarla koşarak dükkandan çıktı.

Yaşanan olayın ardından yaralandığı öğrenilen kuyumcu hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

AW399711_03

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elleri eldivenli şahsın tezgahın üzerindeki altınlara baktığı görülüyor. Şahsı daha sonra elindeki taş ile kuyumcunun yüzüne vuruyor. Daha sonra şahıs koşarak iş yerinden çıkıyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"
PARTNERMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladıMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladı
Feci kaza can aldı: 3 ölü, 1 yaralıFeci kaza can aldı: 3 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

Yemek masasında annesiyle tartıştı! Sonrası korkunç

Yemek masasında annesiyle tartıştı! Sonrası korkunç

Mehmet Şef'ten Rabia'ya sürpriz teklif! İnanamadı...

Mehmet Şef'ten Rabia'ya sürpriz teklif! İnanamadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.