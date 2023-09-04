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  4. Dehşete düşüren görüntüler! Kadını yol kenarında kemerle dövdü

Dehşete düşüren görüntüler! Kadını yol kenarında kemerle dövdü

04.09.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir kişi, yakını olduğu iddia edilen bir kadını yol kenarında kemerle darp etti. Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen kişi, kendisine engel olmaya çalışan vatandaşlara da tehdit yağdırdı. O anlar kameraya anbean yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Sıcaksu yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında bir şahıs, yakını olduğu iddia edilen kadınla tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle belindeki kemere sarılan adam, bir anda kadına saldırmaya başladı.

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Trafikte ilerleyen sürücülerin tepkisiyle karşılaşan kişi, hem vatandaşları tehdit etti, hem de kadını darp etmeye devam etti. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kişilerin göçmen olduğunu ve bölgeyi yaşanmaz hale getirdiklerini iddia etti.

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Bölge sakinleri Sıcaksu Kentsel Dönüşüm alanında zabıta ve emniyet güçlerinin tedbir alıp burayı temizlemesi gerektiğini kaydettiler.

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İHA

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