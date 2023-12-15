HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşete düşüren görüntüler! Tüfekle mermi yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü

Dehşete düşüren görüntüler! Tüfekle mermi yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü

15.12.2023 17:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Kenan Ü., borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Ekrem Üreten (46) ile oğulları Erhan (24) ve Ersan Üreten'e (23), karşılaştığı oto yıkama dükkanında pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada bölgeden geçen Mehmet Osman G.'ye (17) de saçma isabet etti. Yaralanan 4 kişiden Erhan Üreten, hastanede hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan yakalandı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren görüntüler! Tüfekle mermi yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü

Dehşete düşüren olay, saat 15.00 sıralarında İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, otomobillerini yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Baba ve 2 oğlu, burada borç nedeniyle husumetli oldukları Kenan Ü. ile karşılaştı.

d39d151ed90ef67fe00c790057129af9

Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kenan Ü., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle baba ile 2 oğluna ateş açtı. Baba ile oğulları kanlar içinde yere yığılırken, bu sırada bölgeden geçen, olay ile ilgisi bulunmayan Osman G.'ye de saçma isabet etti.

cf5ab5445ef270877f0265e46a31356e

Kenan Ü. ile yanındaki kişi kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

33cdcfc7c7d70716bc1fac3ebb0f9254

Yaralılardan Erhan Üreten, kurtarılamadı. Baba ile diğer oğlunun durumunun ağır olduğu, Osman G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

2b82fee4a92c6d7fdb3945ae8889e560

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi Siyama köyü mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorguya alındı.

51a7e2a0e637b5b3036820073de6f390

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni fotoğraflar! '12 saniye detayı' gözleri bir kez daha soruşturmaya çevirdiSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni fotoğraflar! '12 saniye detayı' gözleri bir kez daha soruşturmaya çevirdi
Elif Çakal davasında karar çıktı: 18 yaşından küçüklere indirimElif Çakal davasında karar çıktı: 18 yaşından küçüklere indirim
Sahte Cumhuriyet altınlarıyla kuyumcuları dolandırdı! Son yerde...Sahte Cumhuriyet altınlarıyla kuyumcuları dolandırdı! Son yerde...
Anahtar Kelimeler:
Bolu silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi

Toplantıda el bombası patlattı! Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Toplantıda el bombası patlattı! Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Genç kadına AVM'de kabusu yaşatmıştı! Şaşırtan karar

Genç kadına AVM'de kabusu yaşatmıştı! Şaşırtan karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.