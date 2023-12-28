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  4. Dehşete düşüren olay! Darp edilen kadın, araçtan yola atıldı!

Dehşete düşüren olay! Darp edilen kadın, araçtan yola atıldı!

28.12.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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Denizli’de KADES üzerinden ihbarda bulunan A.Ö.'nün gönderdiği konuma giden polis ekipleri, kadını yol kenarında darp edilmiş halde buldu. Araçtan yola atıldığı iddia edilen A.Ö. hastanede tedavi altına alındı.

Dehşete düşüren olay! Darp edilen kadın, araçtan yola atıldı!

Dehşete düşüren olay, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ö., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine A.Ö.’nün bulunduğu konuma çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı kadın, yol kenarında darp edilmiş halde bulundu.

Araçtan yola atıldığı iddia edilen kadın, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Talihsiz kadını darp eden şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Denizli
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