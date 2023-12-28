Dehşete düşüren olay! Darp edilen kadın, araçtan yola atıldı!

Dehşete düşüren olay, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ö., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine A.Ö.’nün bulunduğu konuma çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı kadın, yol kenarında darp edilmiş halde bulundu.

Araçtan yola atıldığı iddia edilen kadın, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Talihsiz kadını darp eden şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA





