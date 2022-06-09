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Dehşete düşüren olay! İkisi de henüz 16 yaşındaydı... Kanlar içinde yere yığıldı

09.06.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki bir çocuk, kendisiyle aynı yaştaki bir çocuğu pompalı tüfekle başından vurdu. Vurulan çocuk, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken şüpheli ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde suç unsuru tüfekle birlikte kıskıvrak yakalandı. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Dehşete düşüren olay! İkisi de henüz 16 yaşındaydı... Kanlar içinde yere yığıldı

Korkunç olay, öğle saatlerinde Elazığ’daki Abdullahpaşa Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 2006 doğumlu P.Ö. ile kendisiyle aynı yaştaki H.H.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ö., H.H.Ç.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Başına isabet eden saçmalar nedeniyle H.H.Ç. yere yığıldı, zanlı P.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Başından tüfekle vurulan ve ağır yaralanan H.H.Ç., olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise tespit edilirken polis ekipleri tarafından zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı H.H.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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GÖZALTINA ALINDI

Yine 16 yaşındaki şüpheli P.Ö. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başka bir mahallede saklandığı yerde suç unsuru tüfekle birlikte kıskıvrak yakalandı.

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Gözaltına alınan P.Ö., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Elazığ
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