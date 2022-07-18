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Dehşete düşüren olay! Köpeği korkutmak için ateş etti, salıncaktaki 4 yaşındaki kızı vurdu

18.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da akıllara durgunluk veren bir silahlı yaralama olayı yaşandı. Uveziy B. (19) evinin bahçesindeki salıncakta sallanan Zeynep Gül'ü (4) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Uveziy B., ifadesinde "Köpeği korkutmak için tüfekle ateş ettim" dedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Dehşete düşüren olay! Köpeği korkutmak için ateş etti, salıncaktaki 4 yaşındaki kızı vurdu

Dehşete düşüren olay, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında, Nefise Sultan Mahallesi 265 Sokak'ta, binanın bahçesinde meydana geldi. Babası Selman ile annesi Merve Gül, kameriyede yemek yediği sırada küçük Zeynep de salıncakta sallanmaya başladı. Bir süre sonra duyulan silah sesi ile Zeynep, yere yığıldı. Pompalı tüfekle başı ve bacağından yaralanan Zeynep, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Zeynep Gül, akşam saatlerinde taburcu edildi.

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'KÖPEĞİ KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de evin bahçesi ile çevresinde detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonrası silahın, 2 bina sonraki apartmandan ateşlendiği belirlendi. Ekipler, silahı ateşleyen kişinin, ailenin komşusu Uveyiz B. olduğunu tespit etti. Suç aleti pompalı tüfekle evinde yakalanan Uveyiz B., gözaltına alındı.

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Uveyiz B., ilk ifadesinde, kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş ettiğini öne sürerek, "Evimizin bahçesindeki tavuklarımız, sokak köpeği tarafından boğulup yeniliyordu. Olay anında yine aynı köpeği bahçemizde gördüm. Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim. Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uveyiz B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Karaman
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