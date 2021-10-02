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  4. Dehşete düşüren olay! Polise bıçakla saldırdı, vurularak durduruldu

Dehşete düşüren olay! Polise bıçakla saldırdı, vurularak durduruldu

02.10.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs bıçak ile saldırarak çevrede paniğe neden oldu. Şahıs kendisini engellemeye çalışan polis memurlarının aracına da saldırıp spor salonunun bodrumuna kaçtı. Bodrumda köşeye sıkışan şahıs polislere bıçakla saldırmaya kalkınca bacaklarından vurularak engellendi.

Dehşete düşüren olay! Polise bıçakla saldırdı, vurularak durduruldu

Olay, 21.15 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Dr. Orhan Marmara Caddesi üzerinde bulunan Pendik Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Sadık Yağmur’un hastane önünde elinde bıçakla dolaştığını gören polis ekipleri, uyarıda bulundu. Yapılan uyarıya rağmen Yağmur elindeki bıçağı atmadı. Polis aracının camlarına vurmaya başlayan Yağmur daha sonra bir işyerinin önünde bulunan merdivenlerin altına girdi.

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BACAKLARINDAN VURULDU

Polis ekipleri burada da şahsa uyarıda bulunarak bıçağı atmasını istedi. Sadık Yağmur burada da elindeki bıçağı atmadı. Polislerin üzerine gelmeye ve bıçakla kendisine zarar vermeye başlayan şahıs bacaklarından vurularak yaralandı. Ekipler tarafından Pendik Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Öte yandan yaralı şahsın hastane içerisindeki görüntüleri kameraya yansıdı.

Görgü tanığı Tayyip Kara,” Saat 9 sıralarında silah sesleri geldi. Akli dengesi bozuk biri elinde bıçakla şu yöne doğru koşuyordu. Polis ikna etmeye çalıştı. Adam kaçıyordu. Şurada ki Spor salonunun bodrumunda kaçtı. Polis Peşinden gidince orda Polislere saldırmış. Polis ikna edemeyince bacaklarına sıkmış. Bu şekilde duydum olayı dedi.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Pendik
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