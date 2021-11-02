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  4. Dehşete düşüren olay! Sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını ağır yaraladı

Dehşete düşüren olay! Sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını ağır yaraladı

02.11.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını bıçakla ağır yaralayan şahıs, arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçarken, köpeklerden korkunca polise yakalandı.

Dehşete düşüren olay! Sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını ağır yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Ekim günü saat 17.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Emre K. (26), arkadaşı Bilal D.’yi (34) otomobiliyle alıp, ormanlık alanda içki içmeye başladı. Bilal D.'nin, Emre K.’nin kız arkadaşı hakkında konuşması üzerine iki arkadaş tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Emre K., arkadaşı Bilal D.’yi 5 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan arkadaşını otomobiliyle Seyhan Devlet Hastanesi önüne bırakan Emre K., kayıplara karıştı.

Sağlık görevlilerinin fark edip hastaneye taşıdığı Bilal D., hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı. Durumun bildirilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emre K.’nin kaçtığı otomobilin peşine düştü. Yaralama olayını gerçekleştirdiği bölgeye gittiği tespit edilen şahsın aracı, yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. Araçta inceleme yapan polis, kan izlerinin olduğunu belirledi. Bölgede araştırma yapan polis, sokak köpeklerinin kovaladığı şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan Emre K.’nin emniyetteki ifadesinde, “Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı Bilal D.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İHA

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Adana
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