DEİK, Barış Pınarı Harekatı'nı dünyaya anlatıyor

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), "Barış Pınarı Harekatı" konusunda küresel bilgilendirme atağı başlattı. DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Başkanı Nail Olpak imzasıyla harekata ilişkin bir bilgilendirme mektubu kaleme alındı. Mektup, Barış Pınarı Harekatı’nın dünya kamuoyu tarafından tüm gerçekliğiyle anlaşılması için DEİK çatısı altındaki 146 iş konseyinin tüm karşı kanat kuruluşlarına ve iletişimde olunan yabancı paydaşlara gönderildi. Türk özel sektörünün dünyaya açılan penceresi olma misyonunu üstlenen DEİK, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dezenformasyonların önüne geçmek için de gönüllü bir iletişim elçisi olacak. Yabancı ülkelerin önde gelen medya organlarına özel röportajlar verecek DEİK, Barış Pınarı Harekatı’nın yurt dışındaki muhatapları nezdinde en doğru şekilde anlaşılması için tüm sosyal medya ağlarını da kullanarak pek çok farklı dilde bilgi akışı sağlayacak. - "Mektubu, tüm iş konseyleri karşı kanat kuruluşlarımıza ve yabancı partnerlerimize ilettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Olpak, dünya genelindeki karşı kanat kuruluşlarına ve tüm yabancı paydaşlarına Barış Pınarı Harekatı'nı anlatmak için iletişim seferberliği başlattıklarını bildirdi. Olpak, şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör unsurlarına karşı, barışın, güvenliğimizin ve sınırlarımızın korunması için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili görüşlerimizi iş konseylerimizin karşı kanat kuruluşları ve yabancı paydaşlarımız ile paylaştık. Çatlak sesler ve bu harekat sebebiyle kimilerince bize karşı hasmane tutumlar olacak ve belki de maalesef bazı olumsuz tablolarla da karşılaşabileceğiz. Ama gün; bu küçük hesapların yapılacağı gün değildir. Gün; birlik, beraberlik ve tam dayanışma günüdür. Biraz sabırla güzel gelişmelerin olacağını inşallah hep birlikte göreceğiz. Dayanışma derken, Türk devletinin ve askerinin daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi orada hangi amaçla bulunduğunu, amacın masum Kürt, Arap ya da diğer sivil unsurlara zarar vermek değil, tam tersine, hem onların hem de sınırlarımızın güvenliğini sağlamak olduğunu bıkmadan ve usanmadan her ortamda anlatmamız gerekiyor. Bu bilinçle, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili durumu ve görüşlerimizi dile getiren mektubu, tüm iş konseyleri karşı kanat kuruluşlarımıza ve iletişimde olduğumuz yabancı partnerlerimize ilettik."

Şu anda, kasıtlı bir kara propaganda yürütüldüğünü belirten Olpak, "İş dünyası olarak bizler de dünyaya, tüm gücümüzle sosyal medyada, basında, radyoda, televizyonda, iş yerlerimizde ve farklı çevrelerdeki sohbet ortamlarımızda bu konunun yılmaz savunucuları olarak mesajlarımızı iletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "PYD/YPG sorumluluğunda 200’den fazla saldırıya maruz kaldık" Açıklamaya göre, söz konusu mektupta, Türkiye'nin, Suriye kaynaklı terörle mücadelede DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştirdiği ve Türkiye sınırlarını hedef alan terörizm tehdidinin, DEAŞ ile sınırlı olmadığı anlatılıyor. Mektupta, geçen 2 yıl boyunca, özellikle Fırat Nehri'nin doğusundan, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı unsurların tereddüt etmeden sorumluluk üstlendiği, 200'den fazla saldırı ve sivil topluluğun öldürülmesi veya yaralanması olaylarının gerçekleştiği ifade ediliyor. - "Türkiye’nin artık sınırlarında teröristlerin varlığına tahammül edemeyeceği açıktır" Türkiye'nin PYD/YPG tehdidi ile ilgili beklentilerinin ve hassasiyetlerinin müttefikleriyle tekrar tekrar paylaşıldığı belirtilen mektupta, Türkiye'nin, artık sınırlarında teröristlerin varlığına tahammül edemeyeceği ve bu yüzden Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı vurgulanıyor.