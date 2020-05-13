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Dekan kameranın açık olduğunu unuttu: Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 09:21 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, kamerının açık olduğunu unutunca tepki çeken bir olaya imza attı. Dekan Acar, gerçekleştirdiği video konferans görüşmesi sırasında öğrencilerin isimleri okunurken "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada gündem oldu.

'KIZLARIN RESİMLERİNİ GÖRÜYORUZ ÇAKTIRMA'

Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu hesap etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

'BU DEDİKLERİMİ DUYARLAR'

Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip "Sesim de gidiyor" dedi.

Odadaki kişinin "Öğrenciler bu dediklerini duyarlar" demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak "Yanıldık ha" diyerek gülümsedi

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