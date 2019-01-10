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Dekan Sarı: Bandırma ve Erdek'in kanalizasyon atıkları denizi kirletiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.

Dekan Sarı: Bandırma ve Erdek'in kanalizasyon atıkları denizi kirletiyor

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek ve Bandırma körfezlerinde yaşanan kirlilikle ilgili değerlendirme yaptı. Avrupa Birliği (AB) tarafından Pina Koruma Alanı olarak tespit edilen ve biyoçeşitliliği yüksek olan bölgede yaşanan kirliliğin yıllardır önüne geçilemediğini ifade eden Prof. Dr. Sarı, "Bandırma ve Erdek'in kanalizasyon atıkları 'derin deniz deşarjı' ismi altında, kıyıdan biraz uzağa veriliyor. Bu da bölgeyi kirletip, büyük zarar veriyor" dedi.
AB tarafından Pina (bir tür istridye) Koruma Alanı olarak tespit edilen Bandırma ve Erdek körfezlerinde yaşanan kirlilikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, bölgenin Türkiye açısından önemli olduğunu, fakat gerekli hassasiyetin gösterilmediğini belirtti. Prof. Dr. Mustafa Sarı, şunları kaydetti:
"Erdek ve Bandırma körfezleri, adalar, muhteşem bir biyoçeşitliliğe ve zenginliğe sahip. Erdek Körfezi'nin tamamı, Bandırma Körfezi'nin ise bir bölümü, Avrupa Birliği'nin çok önemsediği pina koruma alanlarına sahip bulunuyor. Bu körfezler, ülkemizin en zengin pina yataklarını kapsayıp, bunların daha da genişletilmeleri gerekiyor. Yine her iki körfez de balıkçılık sektörü açısından büyük önem taşıyor. En çok karides de bu iki körfezde avlanıyor. Çapları küçük olmasına karşın Erdek ve Bandırma körfezlerinden, su ürünleri açısından büyük verim elde ediliyor. Ancak bu körfezlere ne yazık ki iyi bakmıyoruz. Düşünün ki, her iki körfezde de yıllardır arıtma tesisi yok. Küçük bir sıvılaştırma yapılarak Bandırma ve Erdek'in kanalizasyon atıkları 'derin deniz deşarjı' ismi altında, kıyıdan biraz uzağa veriliyor. Bu da bölgeye büyük zarar veriyor. Önümüzde yerel seçimler var. Parti farkı gözetmeksizin tüm adaylara sesleniyorum; Bandırma ve Erdek körfezlerine arıtma tesisi kurulmasını sağlayın. Çalışma programınızın birinci maddesi bu olsun. Çünkü her iki körfez de artık ciddi şekilde alarm ve sinyal veriyor."

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Dekan Sarı: Bandırma ve Erdek'in kanalizasyon atıkları denizi kirletiyor

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