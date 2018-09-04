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"Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Van'ın Gevaş ilçesinde, sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı ve yönettiği "Vizontele" filmindeki "Deli Emin" karakterinden esinlenerek organize edilen "Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği"nin üçüncüsü 13 Eylül'de düzenlenecek - Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan: - "Yıllar sonra Sayın Yılmaz Erdoğan'ı Gevaş halkıyla, 'Vizontele' filminin çekildiği mekanlarla bir araya getirmek inanılmaz bir keyif verecek. Festivale katılacağı için çok teşekkür ediyoruz"

Van'ın Gevaş ilçesinde, "3. Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği" 13 Eylül'de yapılacak.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Kızılay Gençlik Kampı'nda düzenlediği basın toplantısında, sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı ve yönettiği "Vizontele" filmindeki "Deli Emin" karakterinden esinlenerek organize edilen şenliğin üçüncüsünün yapılacağını söyledi.

Şenliğe sanatçı Erdoğan ve ekibinin de katılacağını belirten Hakan, "Yıllar sonra Sayın Yılmaz Erdoğan'ı Gevaş halkıyla, 'Vizontele' filminin çekildiği mekanlarla bir araya getirmek inanılmaz bir keyif verecek. Festivale katılacağı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gevaş'taki şenliğe yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren Hakan, "13 Eylül'de bütün bisiklet tutkunlarını, 'Vizontele' sevenlerini, 'Deli Emin' hayranlarını, doğayı, güzellikleri, hayata birazda 'Deli Emin' gözlükleriyle bakmak isteyen, içinde hafif delilik hisseden herkesi Gevaş'a davet ediyoruz." diye konuştu.

Hakan, sanatçı Erdoğan'ın şenliğe katılmasının ilçe açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan Yılmaz Erdoğan isminin böyle bir etkinlik içinde olmasıydı. Biz önceki yıllarda bu işi yaptığımızda yine onlardan izin alarak yaptık. Çünkü 'Vizontele' ve 'Deli Emin'in bir marka değeri var. Yılmaz Erdoğan'ın buraya katılması bir milat olacaktır ve bir eşiği geçmiş olacağız. Geldiği gün inşallah geleceği de konuşma fırsatımız olacak. Çünkü 'Vizontele' insanların gönlünde yer alan ve halen de bizim sıkılmadan, bıkmadan izlediğimiz bir filmdir. Bu vesileyle belki de geleceğe yönelik yeni projeler için ilham kaynağı olacaktır."

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Gevaş Van Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği

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