Van'ın Gevaş ilçesinde, "3. Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği" 13 Eylül'de yapılacak.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Kızılay Gençlik Kampı'nda düzenlediği basın toplantısında, sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı ve yönettiği "Vizontele" filmindeki "Deli Emin" karakterinden esinlenerek organize edilen şenliğin üçüncüsünün yapılacağını söyledi.

Şenliğe sanatçı Erdoğan ve ekibinin de katılacağını belirten Hakan, "Yıllar sonra Sayın Yılmaz Erdoğan'ı Gevaş halkıyla, 'Vizontele' filminin çekildiği mekanlarla bir araya getirmek inanılmaz bir keyif verecek. Festivale katılacağı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gevaş'taki şenliğe yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren Hakan, "13 Eylül'de bütün bisiklet tutkunlarını, 'Vizontele' sevenlerini, 'Deli Emin' hayranlarını, doğayı, güzellikleri, hayata birazda 'Deli Emin' gözlükleriyle bakmak isteyen, içinde hafif delilik hisseden herkesi Gevaş'a davet ediyoruz." diye konuştu.

Hakan, sanatçı Erdoğan'ın şenliğe katılmasının ilçe açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: