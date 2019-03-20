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"Deliler" film ekibi öğrencilerle bir araya geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2019 16:09 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 15’incisi organize edilen Uluslararası Kar Film Festivalinin ilk gününde "Deliler" film ekibi öğrencilerle buluştu.Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen festivalde “Deliler” filmi senaristi İbrahim Ethem Arslan ve oyuncu Safa Tabur öğrencilere deneyimlerini aktardı.Erzurum’a Deliler filmi vesilesiyle gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden İbrahim Ethem Aslan "Deliler filmi Cem Uçan’ın 10 senedir peşinde koştuğu bir hikayeydi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 15’incisi organize edilen Uluslararası Kar Film Festivalinin ilk gününde "Deliler" film ekibi öğrencilerle buluştu.
Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen festivalde “Deliler” filmi senaristi İbrahim Ethem Arslan ve oyuncu Safa Tabur öğrencilere deneyimlerini aktardı.
Erzurum’a Deliler filmi vesilesiyle gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden İbrahim Ethem Aslan "Deliler filmi Cem Uçan’ın 10 senedir peşinde koştuğu bir hikayeydi. Film bütçesinden kostümüne prodüksiyonundan oyuncusuna hayallerimizin bir tık üstüne çıktı. Türkiye’de çekilen en yüksek bütçeli sinema filmi oldu" dedi. Filmin milliyetçilik gerekçesiyle Almanya’da yasaklandığını belirten Aslan, "300 Spartalı, Truva, Vikingler gibi birçok projede milliyetçilik yapılıyor ama Türk milliyetçiliği yapıldığında yasaklanıyor" şeklinde konuştu.

"Hayallerimizden daha üstün oldu"
Senarist İbrahim Ethem Arslan, filmde kostümlerin dikimine dahi 2 ay zaman ayırdıklarını belirterek "Deliler’i yaparken normal bir senaryo yazacağımızı düşünüyorduk ama öyle olmadı hayallerimizden daha üstün oldu. Kostümler Türkiye’deki dönem dizileri kadar kötü olmayacaktı. Kostümlerin dikimine 2 ay çaba sarf ettik. Filmimizi iki ayda çektik. Normalde 1 ayda çekilir ama biz çok çaba sarf ettik. Avrupa’dan, Amerika’dan beğendiğimiz sahneleri bazen alabiliyoruz. Biz kostümleri ve çekim tarzını Game of Thrones’a benzer yaptık. Ama senaryo olarak onları taklit etmedik" dedi.
Oyuncu Safa Tabur ise, "Bizim bazı kurduğumuz hayaller vardır. Bizden önce oyuncu abilerimiz ve ablalarımız vardı. Belki Kemal Sunal olmasa biz oyunculuğu bu kadar sevmeyecektik. Bu projede olmayı çok istiyordum ve kısa da olsa bu filmde rol aldığım için çok mutluyum. Oyuncuların hayalleri vardır mesela Şener Şen’le oynadım demek bile yeter. Bu proje de bizim için bir anı olarak kalacak" ifadelerini kullandı.
Soru cevapla devam eden söyleşinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Uluslararası Kar Film Festivali 4 gün boyunca Atatürk Üniversitesinde devam edecek. Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde, kısa film yarışmasının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasından önemli isimler öğrencilerle bir araya gelecek.

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