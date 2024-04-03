DEM Partililere destek için Van'a gitmişti! Erkan Baş'ın başına taş isabet etti

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında kent karıştı.

YOLLARI KAPATIP ATEŞ YAKTILAR

DEM Partililer karara tepki gösterip yürüyüşler yaptı. Dün gece kentte yolları kapatan DEM Partililer, ateşler yakmıştı. Diğer illere de sıçrayan olaylarda çok sayıda gözaltı olduğu aktarılmıştı.

BAŞINA TAŞ İSABET ETTİ

Bugün de kentte protestolar devam etti. DEM Partililere destek için Van'a giden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın başına protestolar sırasında taş isabet etti.





