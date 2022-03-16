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Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

15.03.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta doğum gününü kutlayan Demet Özdemir, doğum günü kombini için tam 113.00 TL harcamış. Sade ve şık bir görünüm elde etmiş olsa da bu yüksek maliyet biraz göz korkutuyor olabilir. Peki, Demet Özdemir'in tarzında daha uygun fiyatlı kombinler yaratmak mümkün mü? Tabii ki mümkün! Tek yapmanız gereken sadeliği ön plana koymak ve sizin için hazırladığımız listeye bir göz atmak.

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta 30. yaş doğum gününü çok konuşulan bir parti ile kutladı. Partideki davetliler ve partinin kendisinden çok konuşulan konu ise Demet Özdemir'in elbisesine harcadığı para oldu, hiç şüphesiz. Burada tam 113.000 TL'lik bir kombinden bahsediyoruz. Tabii böyle bir elbise için illa o kadar maliyeti göze almak şart değil. Demet Özdemir'in doğum günü kombinini beğendiyseniz kendiniz için çok daha uygun fiyatlı alternatifler yaratabilirsiniz. Peki, nasıl mı? Gelin birkaç öneriyi birlikte inceleyelim.

1. Saten kumaş zarifliği: degaje yaka saten elbise

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

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Saten, zariflik denilince akla ilk gelen kumaşlardan biri. Hem üzerinizde duruşu hem rahatlığı sayesinde gecenizi muhteşem kılacak bir ürünle karşınızdayız. Funweve Kadın Saten Elbise, sade ve şık kombinleriniz için tam aradığınız parça. Elbise, fildişi rengi ile sadeliği vurgulayarak oldukça estetik bir görünüm yaratıyor. Satenin pürüzsüz yapısı şıklığınıza şıklık katıyor. Dökümlü yakası dekoltenizin kusursuz görünmesine yardımcı oluyor. İnce askıları sayesinde omuzlarınız da oldukça zarif görünüyor. Derin sırt dekoltesi ise geceye damgasını vuracak.

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2. Sadelik ve romantizmi bir araya getirin: boyundan bağlamalı fildişi elbise

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

Fiş dişi rengi her zaman için sadeliğin ve şıklığın göstergesi. Ten renginiz her ne olursa olsun fildişini uygun bir makyaj ve doğru aksesuarlarla stilinize uyarlamanız mümkün. Üstelik bu şekilde son derece göz alıcı ve zarif bir görünüme kavuşacaksınız. Doğum gününde Demet Özdemir de aynı şekilde bir görünüm elde etmiş. Buna alternatif olarak Befuğ Kıran Fildişi Boyundan Bağlı Elbise, sade bir şıklık yakalamak isteyenler için ideal bir seçim. Parti stilinizi sadelik üzerine kurgulamak istiyorsanız bu romantik parçayı tercih edebilirsiniz. Elbise mini boy olduğundan proporsiyonunuzu da kusursuz gösterecek.

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3. Şık olduğu kadar iddialı: sırt dekolteli mini elbise

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

Sade bir şıklığı tercih ediyorsanız dikkat çekmeniz gereken yönlerden biri de sırt dekolteniz. Doğru bir sırt dekoltesi ile mükemmel bir görünüm yakalayabilirsiniz. Sırt dekolteli bir elbise tercih ediyorsanız saçlarınızı her zaman için toplu kullanın. Aksi halde saçlarınız dekoltenizi kapatacağından çok da bir anlamı olmayacak. Demet Özdemir de doğum gününde aynı yöntemi izliyor aslına bakarsanız. Berfuğ Kıran Sırt Dekolteli Boyundan Bağlamalı Elbise sizin için harika bir alternatif olabilir. Boyundan bağlamalı elbisenin oldukça konforlu olduğunu da ekleyelim. Böylece şıklığınızı tamamlarken geceyi rahatsız hissederek geçirmek zorunda kalmayacaksınız.

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4. Dikkatleri üzerinize çekin: Afiş Butik Beyaz Tek Omuz Taşlı Asimetrik Etek Detaylı Elbise

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

Sade ancak dikkat çeken bir tarz için gözleri küçük detaylar üzerine çekmeniz gerekiyor. Bu nedenle her ne kadar kıyafetiniz sade olsa dahi küçük bazı dokunuşlar yapmaya özen göstermelisiniz. Yaka veya omuz detayları ile bu dokunuşları ön plana çıkarabilirsiniz. Afiş Butik Tek Omuz Taşlı Asimetrik Elbise, tam aradığınız etkiyi yaratacak. Yaka ve omuz detayları sadeliğin şıklığını asimetrik şekilde öne çıkardığı için dikkatleri üzerinize toplamaya yetecek. Elbiseyi ince taşlı bir kolyeyle kombinleyerek kullanabilirsiniz. Omuz detayındaki yapay taşlar, ışıl ışıl bir görüntü sağlayacak.

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5. Sadelikten uzaklaşmıyoruz: Mooi Butik Midi Boy Yırtmaçlı Elbise

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

Demet Özdemir'in kombinine en yakın elbiseleri seçmek için sadelikten olabildiğince uzaklaşmıyoruz. Unutmayın, sadeliğin ardındaki güzelliği yakalamak kolay değil; fakat başarırsanız harika bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Mooi Butik'in midi boy yırtmaç detaylı elbisesi yine tercih edebileceğiniz modeller arasında. Straplez kısmı üzerinize tam oturacağından harika bir görüntü yaratacak. Tam bedeninize uygun olarak almaya özellikle dikkat edin. Çapraz yırtmaç detayı elbisenin sadeliğini kırarak daha iddialı bir görünüm elde etmenize yetecek. Bu ürünü parlak bir çanta ve düz bir ayakkabıyla kombinleyerek harika bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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6. Yaka detayına dikkat: MAHUAOYIXI Yaka Detaylı Kısa Elbise

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

Eğer bir yırtmaç detayı kullanmak istemiyorsanız aynı hareketli etkiyi yaka kesimi ve tasarımı ile de sağlayabilirsiniz. Derin göğüs dekoltesi kullanabileceğiniz elbiseler sadeliğe gösteriş katmak için her zaman kurtarıcı. Uzun saçlarınızı şekillendirip yana doğru atarak çok daha estetik bir görüntü yakalayabilirsiniz. Eğer saçlarınız kısaysa koyu renkler kullanarak dikkati tamamen makyajınıza çekebilirsiniz. Elbisenin ön tarafındaki büzgü detayı bel bölgenizin çok daha zarif görünmesine olanak sağlayacak. Aynı zamanda mini olmasına rağmen uzun kollu yapısı, tarzınıza ayrı bir hava katacak. Elbiseyi sade, altın rengi bir kolyeyle kombinleyebilirsiniz.

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7. Fiyonk detayına dikkat: PULLIMM Brendan Fiyonk Detaylı Elbise

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

Demet Özdemir'in kıyafetinin şüphesiz en can alıcı noktası arkasında bulunan fiyonk. Güzel oyuncu böylece Hem sırt dekoltesini öne çıkarmış hem arkadan oldukça şirin bir görüntü elde etmiş. PULLIMM Brendan'ın arka fiyonk detaylı elbisesi yakalamak istediğiniz şık ve şirin görüntüyü size fazlasıyla verecek. Dantelli uzun kolları ise elbiseye romantik ve estetik bir hava katıyor. Altına hem açık hem koyu renk ayakkabılar giyebileceğiniz elbise fiziğinizi de kusursuz gösterecek. Sırttaki fiyonk detayını vurgulamak için elbiseyi giydiğinizde saçlarınızı Demet Özdemir gibi atkuyruğu şeklinde toplayabilir ya da dağınık bir topuzla romantik görüntünüzü daha belirgin hâle getirebilirsiniz.

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8. Belden payetli elbiselere ne dersiniz: Astrapahl Kadın Elbise

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

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Tamamen Demet Özdemir ile aynı detayları kullanmak istemiyor, sadece esintilerinden yararlanmak istiyorsanız belden payet veya kemer detaylı bir elbise de tercih edebilirsiniz. Özellikle bel bölgeniz ince ise ve bunu öne çıkarmaktan çekinmiyorsanız bu Astrapahl Kadın Elbise tam size göre bir parça. Eteklerindeki tül detayları elbisenize son derece zarif bir hava katıyor. Böyle bir kıyafette saçlarınızı her zaman doğal bırakmayı tercih edebilirsiniz. Elbisenin boyun bağı detayı da harika bir son vuruş yapıyor, söylemeden geçmeyelim.

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9. Sınırların dışına çıkmak isteyenlere: TRENDYOLMİLLA X Dilek Tek Kol Otriş Detaylı Elbise

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

Elbisenizde bazı farklı dokunuşlar yapmak isterseniz asimetrik detayları mutlaka değerlendirmelisiniz. Bunun için Trendyolmilla'nın tek kol otriş detaylı elbisesini mutlaka incelemelisiniz. Tek kol detayı ufak bir dokunuşla çok daha orijinal ve şık görünmenize yardımcı olacak. Özellikle kolundaki püsküller ilgiyi girdiğiniz ortamda hemen üzerinize çekmeye yetecek. Elbisenizin altına çok ince siyah veya gri bir çorap giyerek kombininizi özelleştirebilirsiniz. Bu elbiseyle düz renkli küçük model çantaları tercih edebilirsiniz. Diz üstü etek boyu, özellikle uzun boylular için harika bir görüntü yaratmaya yeter de artar bile. Bu ürün özel günlerde vazgeçilmeziniz haline gelecek.

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10. Klasik bir geceye katılacaksanız çözüm TRENDYOLMİLLA X Dilek Hanif Kol Detaylı Elbise

Demet Özdemir'in 113.000 tl değerindeki doğum günü kombinine uygun fiyatlı alternatifler

Eğer partilerden ya da düğünlerden daha klasik bir geceye katılacaksanız hiç endişelenmeyin. Trendyolmilla'nın çift taraflı kol detaylı elbisesi klasik davetlerin gözdesi olacak. Boğazlı şekilde boyunda bağlanan kol detayları klasik görünümünüzü destekleyecek. Aynı zamanda etek boyunun uzun olması şıklığınızı artıracak. Bu elbiseyi kombinlediğinizde saçlarınızı düz fönlü tercih ederek arkaya atabilirsiniz. Dekolte detayı ile dikkat çekeceğiniz elbise zarif görünümü iddialı bir şıklıkla bir araya getiriyor. Ayrıca elbisenin arkadan görünümüne de hayran kalacaksınız, bizden söylemesi.

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Demet Özdemir
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