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Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer yıllar önce Mustafa Sandal'ın klibinde oynamış

03.05.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç’la 8 aylık evliliğini bitirme kararı alan oyuncu Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Şu sıralar Engin Akyürek ile başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Özdemir aslında dans tutkusu ile biliniyor. Özdemir'in dans sevdası aileden geliyor olmalı ki ablası Derya Özdemir de ünlülerin klibinde rol almış...

Demet Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Meğer yıllar önce Mustafa Sandal'ın klibinde oynamış

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’la boşanma aşamasında olan Demet Özdemir rol aldığı dizilerdeki başarısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Şu sıralar Fox Tv'nin sevilen dizisi Adım Farah'ta rol alan ünlü oyuncunun özel hayatının yanı sıra ailesi de merak ediliyor.

Kocaeli’de doğan Demet Özdemir'in ailesi Bulgaristan göçmeni. Ünlü oyuncunun bir abisi, bir de ablası var.

demet derya

Annesi ve babası ayrılınca ablası ve annesiyle İstanbul’a taşınan Özdemir oyunculuğunun yanı sıra dans tutkusu ile biliniyor. Her fırsatta dans yeteğini gösteren Özdemir'in bu sevdası aileden geliyor olacak ki ablası da ünlülerin kliplerinde rol almış.

Derya Özdemir 1

Kameralardan uzak bir yaşam süren Derya Özdemir'in ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın 2004 yılında yayınladığı 'İste' adlı albümde yer alan ve yayınlandığı döneme damga vuran 'İsyanlar' adlı şarkının klibinde rol aldığı ortaya çıktı.

Derya Özdemir 2

Tanınmak için İzmit'te yaşadıkları kasabadan İstanbul'a gelen Derya Özdemir, Mustafa Sandal'ın klibinde babasından gizli oynamış.

Derya Özdemir 3

Şimdilerde güzellik merkezi sahibi olan Derya Özdemir'in yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. İşte Derya Özdemir'in son hali:

derya özdemir şimdili hali

derya özdemir şimdiki 2

derya özdemir şimdiiki

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