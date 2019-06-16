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'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 22:14 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' kutlandı.  Demirdere şenlik alanında yapılan programa Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Demirdere Mahallesi ve çevre mahalle sakinleri katıldı.

'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ, (İzmir), (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' kutlandı.
Demirdere şenlik alanında yapılan programa Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Demirdere Mahallesi ve çevre mahalle sakinleri katıldı. Demirdere Mahalle Muhtarı Muammer Kırıcı yaptığı açılış konuşmada şenliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Ödemiş Belediye Başkan Vekili Özay Kaptan, açılış konuşmasında şöyle konuştu:
"Sizlere Başkanımız Mehmet Eriş'in selamlarını sunuyorum. 5'incisini gerçekleştirdiğimiz 'Demirdere Erik ve Kiraz Festivali' ne hoş geldiniz. Yöremize ait olan Ürünlerin tanıtılması için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Üreticimizin ürettiği ürünün hakkını almasını, hak ettiği saygıyı görmesini istiyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir'. Biz bu anlayışla çalışmalarımıza başladık. Kalkınmanın yerelden başladığını, insanımızın ürettiğinin karşılığını aldığı yerde mutlu olduğunu biliyoruz. Ovasıyla yaylalarıyla, tarla ürünlerinden süs bitkilerine, fidancılıktan meyveciliğe kadar geniş bir üretim yelpazesinde, toprağına emek veren sahip çıkan çalışkan Ödemişli üreticilerimiz tüm zorlu şartlara rağmen üretime devam ediyor. Yerel yönetimlere de düşen görev temel belediye faaliyetlerinin yanında, birlikte kalkınmayı sağlamaktır. Bu noktada biz de İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Ödemişli üreticilerimiz için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Üretimin sürekliliğini sağlarken ürünlerin değerini korumak, katma değerini artırmak, tanıtarak pazarlamasını kolaylaştırmak yönünde çalışmalarımızı yine kooperatiflerimiz, birliklerimiz ve odamızla birlikte üreticilerimiz için hayata geçirmiş olacağız. Bölgemizde tarımsal üretime yönelik çalışmalarımız çerçevesinde belediyemizin gerçekleştirdiği Bademli Sulaması'nda örnek bir uygulamaya geçtik. Sayaçlı-kartlı sistem ile üreticimizin, tasarruflu ve ölçülü sulama yapabilmesi ile suyumuza ve toprağımıza sahip çıkıyoruz. Kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek üzere üreticimizle hep el ele olacağız. Bugün de yine yöremizde önemli bir üretim merkezi olan Demirderemizin eriğini ve kirazını dört bir yana tanıtmak üzere bu güzel organizasyonda bir aradayız. Ürünlerimizi tanıtacak çalışmalarımız devam edecek. Festivallerimizi farklı ürünlerde de düzenleyip güçlendireceğiz, kalıcı hale gelmesini sağlayacağız. Bunun için ayrıca kooperatifçiliğe destek olacağız. Tüm Babaların Babalar Günü kutlu olsun. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Şenlik kapsamında Komedi Dans Üçlüsü, Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Bahar Şahin ve Fatoş Kadıoğlu sahne aldı. Sanatçı Fatoş Kadıoğlu tekerlekli sandalyede bulunan engelli iki gençle hem söyledi hem dans etti.
Şarkılarıyla kalabalığı coşturan Fatoş Kadıoğlu'nun iki gençle sahnede olması izleyenleri mutlu etti. Şenliğe katılanlar, şarkılara eşlik ederek gün boyu eğlendi.

FOTOĞRAFLI

'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı

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