'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'

Hükümetin açıklamasında, maaşların "yetkilileri zengin etmek için ödenmediği" iddia edildi.

Eski bakanlara en az 2 bin Dolar maaş ödenmesini öngören iki kararname büyük eleştiri almıştı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde halkın çok büyük kısmı yoksulluk içinde yaşıyor.

Görevi yeni seçilen kabineye devretmek üzere olan hükümet, maaşların devletin bakanların "gıda, barınma ve sağlık gibi minimum temel ihtiyaçlarını gidermek için" ödeneceğini" duyurdu.

Ayrıca hükümetin ödemeleri "bakanların sefil olmamaları için" yapılacağı vurgulandı.

'ÜLKENİN DURUMUYLA BAĞDAŞMIYOR'

Görevi bırakmaya hazırlanan Başbakan Bruno Tshibala'nin geçen Kasım ayında imzaladığı iki kararname, kısa süre önce ortaya çıktı.

Reuters ajansının haberine göre ilk kararname, eski başbakanlara görevdeki başbakanın aldığı maaşın yüzde 30'unun ödenmesini, yılda bir kez business class uçak bileti ve aylık 5 bin dolar barınma yardımı verilmesini öngörüyor.

İkinci kararnamede ise eski bakanlara görevdeki bakanların aldığı maaşın yüzde 30'unun ödenmesi, aylık bin dolar barınma yardımı ve yılda bir business class uçak bileti verilmesi isteniyor.