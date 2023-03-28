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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki çöken altın madeninde mahsur kalan işçiler böyle kurtarıldı! Toprağın içinden çıktılar

28.03.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde çöken bir altın madeninde mahsur kalan 9 madencinin kurtarıldığı anları gösteren bir video kısa sürede viral olmayı başardı. Çöken altın madeninde bir işçi dik bir yamaçtan sürüklenen toprağı kazarak arkadaşlarını kurtardı. Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde devam eden şiddetli yağmur Güney Kivu eyaletinde bir altın madeninin çökmesine neden oldu. Çöken altın madeninde mahsur kalan işçileri kurtarmak için ilginç bir mücadele başladı. Dik bir yamacın başına geçen bir işçi elindeki kürekle toprağı kazarak arkadaşlarını kurtardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Görüntülerde ilk olarak kürekle arkadaşlarını kurtaran madenci ardından ise toprağı eliyle kazmaya başladı. 9 madencinin arkadaşlarının yardımıyla kurtulduğu anlarda çevredekiler duruma sevinç çığlıkları atarak tepki verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

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Maden demokratik kongo cumhuriyeti

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