Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki çöken altın madeninde mahsur kalan işçiler böyle kurtarıldı! Toprağın içinden çıktılar

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde devam eden şiddetli yağmur Güney Kivu eyaletinde bir altın madeninin çökmesine neden oldu. Çöken altın madeninde mahsur kalan işçileri kurtarmak için ilginç bir mücadele başladı. Dik bir yamacın başına geçen bir işçi elindeki kürekle toprağı kazarak arkadaşlarını kurtardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Görüntülerde ilk olarak kürekle arkadaşlarını kurtaran madenci ardından ise toprağı eliyle kazmaya başladı. 9 madencinin arkadaşlarının yardımıyla kurtulduğu anlarda çevredekiler duruma sevinç çığlıkları atarak tepki verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.